बंगाल भगदड़: मां दुर्गा के चोरबागान पंडाल हादसे के 19 मृतकों में 13 महिलाएं; अस्पताल में हर तरफ दर्द और आंसू

पश्चिम बंगाल की राजधानी में शनिवार शाम दुर्गापूजा के एक पंडाल में भगदड़ से 13 महिलाओं समेत 19 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इनमें दो बच्चे भी हैं। 25 लोग घायल हैं, जिनमें एक गंभीर है। हादसे का शिकार चोरबागान सार्वजनिन दुर्गापूजा पंडाल की समिति और सुरक्षा एजेंसियों के करीब 10 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है।





हादसे के बाद पंडाल की लाइटें बंद कर दी गईं और लोगों का प्रवेश रोक दिया गया। शहर के कई दूसरे दुर्गा पूजा पंडाल भी बंद कर दिए गए हैं। हादसे के बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी कोलकाता मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायलों के समुचित इलाज का निर्देश दिया। साथ ही, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अगुवाई में जांच का आदेश दिया। शुभेंदु ने कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।



मृतकों के परिजनों को 25 लाख और सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। घायलों को पांच-पांच लाख की सहायता दी जाएगी। हादसे की जांच हाईकोर्ट के जज की अगुवाई वाली एसआईटी करेगी।