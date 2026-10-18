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बंगाल पंडाल हादसा LIVE: कोलकाता भगदड़ में 17+ हताहत, सीएम शुभेंदु ने जांच समिति बनाई; राहुल गांधी क्या बोले?
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 18 Oct 2026 12:21 AM IST
खास बातें
बंगाल पंडाल हादसा LIVE: कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ में 17 लोगों ने जान गंवाई है। 10 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भगदड़ की जांच के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति, पीएम मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हताहतों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं जताई हैं। हादसे से जुड़े तमाम अपडेट्स अमर उजाला के इस लाइव ब्लॉग में पढ़ें
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लाइव अपडेट
12:22 AM, 18-Oct-2026
कोलकाता पंडाल हादसे पर स्थानीय लोगों ने क्या देखा-बताया?स्थानीय निवासियों और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पूजा पंडाल प्रबंधन और पुलिस-प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने में नाकाम रहे, जिसके कारण हादसा हुआ। कोलकाता पंडाल हादसे में अपनों को गंवाने वाले लोगों ने बताया कि पूजा समिति लाखों की संख्या में उमड़ने वाले लोगों की संख्या का अनुमान लगाने में भी असफल रही। 90 साल से अधिक पुराने चोरबागान पूजा पंडाल में बीते कुछ वर्षों की तुलना में इस साल अधिक लोग पहुंचे। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली कलाकृतियों और प्रतिमाओं की वजह से गत चार-पांच वर्षों में यहां की लोकप्रियता अधिक बढ़ी है।
12:13 AM, 18-Oct-2026
पूजा पंडाल में भगदड़ का कारण क्या? बारिश के कारण अफरा-तफरीमीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संकरे मार्ग के बड़ी संख्या में जमा हुए लोगों को बाहर निकलने में परेशानी हुई। बारिश के कारण खुद को बचाने की जुगत में लगे लोगों के बीच अफरा-तफरी का माहौल भी हादसे का कारण बताया जा रहा है। फिलहाल हादसे के कारणों की पड़ताल जारी है।
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12:02 AM, 18-Oct-2026
बंगाल पंडाल हादसा LIVE: कोलकाता भगदड़ में 17+ हताहत, सीएम शुभेंदु ने जांच समिति बनाई; राहुल गांधी क्या बोले?
पश्चिम बंगाल के उत्तरी कोलकाता में चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में शारदीय नवरात्रि के सातवें दिन दर्दनाक हादसा हुआ। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में बारिश के बीच उमड़ी अप्रत्याशित भीड़ के कारण मची भगदड़ में 17 लोगों को जान गंवानी पड़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मृतकों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हताहतों और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए हादसे पर दुख प्रकट किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अस्पताल में भर्ती कराए गए घायलों से मुलाकात कर उन्हें इलाज का आश्वासन दिया। सीएम ने जांच के निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा है कि पीड़ित परिवारों को हरसंभव मदद मुहैया कराई जाए।
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