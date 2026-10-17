बारिश ने बिगाड़ा खेल: भुवनेश्वर की वापसी तो हुई, लेकिन गेंदबाजी का नहीं मिला मौका; भारत-वेस्टइंडीज सीरीज ड्रॉ

1 of 8 बारिश के कारण मैच रद्द - फोटो : PTI







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भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और निर्णायक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। बंगलूरू के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में शनिवार को खेले गए इस मैच में भारतीय टीम ने 7.4 ओवर में पांच विकेट पर 118 रन बनाए थे, तभी बारिश ने दोबारा खलल डाल दिया। काफी इंतजार के बाद मुकाबले को रद्द घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई।

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2 of 8 भारत बनाम वेस्टइंडीज - फोटो : PTI

बारिश के कारण देरी से शुरू हुआ मैच

लगातार बारिश के कारण मुकाबले की शुरुआत में देरी हुई। टॉस रात नौ बजे हुआ, जबकि पहली गेंद रात 9:15 बजे फेंकी गई। समय की कमी को देखते हुए अंपायरों ने मैच को नौ-नौ ओवर का कराने का फैसला लिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। हालांकि, वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने बीच-बीच में विकेट लेकर भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा।

3 of 8 भारत बनाम वेस्टइंडीज - फोटो : PTI

ईशान किशन ने 10 गेंदों में ठोके 30 रन

भारतीय पारी की शुरुआत तेज रही। अभिषेक शर्मा छह रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन ईशान किशन ने आते ही वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। ईशान ने रोमारियो शेफर्ड के एक ओवर में 24 रन बटोरे। उन्होंने महज 10 गेंदों पर 30 रन बनाए, जिसमें आक्रामक शॉट देखने को मिले। हालांकि, शमर जोसेफ की धीमी गेंद पर वह मिड-ऑन के पास कैच दे बैठे। ईशान की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने महज 2.5 ओवर में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना सबसे तेज टीम अर्धशतक पूरा किया।

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4 of 8 भारत बनाम वेस्टइंडीज - फोटो : PTI

संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर ने भी बनाए रन

ईशान किशन के आउट होने के बाद संजू सैमसन ने भारतीय पारी की रफ्तार बनाए रखी। उन्होंने 16 रन बनाए, लेकिन शमर स्प्रिंगर की गेंद पर उनका ऑफ स्टंप उड़ गया। श्रेयस अय्यर ने भी 14 गेंदों पर 22 रन बनाए। हालांकि, उन्हें पारी के दौरान रन आउट होने का खतरा झेलना पड़ा और एक बार उनका कैच भी छूटा। आखिरकार कीमो पॉल ने उन्हें डीप मिडविकेट पर कैच आउट कराया। तिलक वर्मा भी बड़ी पारी नहीं खेल सके। स्प्रिंगर ने आठवें ओवर में उन्हें बोल्ड कर दिया। इसके बाद भारतीय पारी 7.4 ओवर में पांच विकेट पर 118 रन तक पहुंची।

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5 of 8 भारत बनाम वेस्टइंडीज - फोटो : PTI