सुर्खियां: एलके आडवाणी अस्पताल में भर्ती; अदन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले; अमेरिका में हमले की साजिश, भारत चिंतित

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को सीने में संक्रमण और उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हमले की कथित साजिश को लेकर भारत ने चिंता जताई है और वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। उधर, यमन के अदन एयरपोर्ट पर एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार हमला हुआ है। शुक्रवार रात एयरपोर्ट पर दो मिसाइलें गिरीं। नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाएगी। वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस सचिव केटी जकारिया के भविष्य को लेकर संकेत दिए हैं। इससे उनकी नियुक्ति के महज पांच दिन बाद ही पद से हटाए जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। मॉनसून की विदाई के बाद भी देश के प्रमुख जलाशयों में पानी की कमी बनी हुई है। दक्षिण भारत में जल संकट की चिंता बढ़ गई है। उधर, पश्चिम एशिया में बढ़ते हमलों के बीच ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 110 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। सीआरपीएफ में लांस नायक और नायक रैंक दोबारा शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस पर जवानों से 48 घंटे में सुझाव मांगे गए हैं। वहीं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में चार विकेट से जीत दर्ज की। हालांकि, कप्तान स्मृति मंधाना टीम के प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखीं। उधर, 'बिग बॉस 20' में राशन टास्क को लेकर घरवालों के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला।