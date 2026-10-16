जीत के बावजूद खुश नहीं कप्तान मंधाना: जिम्बाब्वे के खिलाफ कहां रह गई प्रदर्शन में कमी, आगे की रणनीति क्या?

1 of 7 भारत बनाम जिम्बाब्वे - फोटो : BCCI Women







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भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में चार विकेट से जीत दर्ज कर स्मृति मंधाना की कप्तानी के नए दौर का आगाज जीत के साथ किया। हालांकि, इस जीत के बावजूद कप्तान स्मृति मंधाना टीम के प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आईं। उन्होंने माना कि टीम ने मैदान पर वैसा प्रदर्शन नहीं किया, जैसा वह करना चाहती थी। साथ ही उन्होंने डेब्यू करने वाली निकी प्रसाद, गेंदबाज नंदनी शर्मा और अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के प्रदर्शन की जमकर सराहना की।

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प्रदर्शन से खुश नहीं मंधाना

मैच के बाद मंधाना ने कहा कि टीम के लिए जीत हासिल करना खुशी की बात है, लेकिन प्रदर्शन के लिहाज से कई ऐसी चीजें हैं, जिन पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, 'प्रक्रिया के लिहाज से देखें तो शायद हमने टीम के रूप में वैसा क्रिकेट नहीं खेला, जैसा हम खेलना चाहते थे। लेकिन जीत तो जीत होती है। हमारे लिए कई सकारात्मक चीजें भी रहीं और टीम के तौर पर हमारे पास सीखने के लिए काफी कुछ है।'

3 of 7 दीप्ति शर्मा-निकी प्रसाद - फोटो : BCCI Women

निकी प्रसाद के संयम और नंदनी शर्मा की गेंदबाजी से प्रभावित मंधाना

स्मृति मंधाना ने मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का जिक्र करते हुए नंदनी शर्मा की गेंदबाजी और निकी प्रसाद के संयम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि निकी ने अपने डेब्यू मैच में जिस तरह दबाव की स्थिति को संभाला, वह काबिल-ए-तारीफ था। वहीं, नंदनी शर्मा ने गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन किया। मंधाना ने अनुभवी दीप्ति शर्मा को खेल का दिग्गज बताते हुए कहा कि वह लंबे समय से इसी तरह का प्रदर्शन करती आ रही हैं। दीप्ति ने मुश्किल परिस्थिति में 37 गेंदों पर 49 रन बनाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने निकी प्रसाद के साथ पांचवें विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी कर टीम को संकट से बाहर निकाला।

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ड्रेसिंग रूम में हुई कमजोरियों पर चर्चा, सुधार के लिए टीम तैयार मुकाबले के दौरान भारतीय टीम की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई थी। भारत ने महज 19 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे, जिससे टीम पर हार का खतरा मंडराने लगा था।

कप्तान मंधाना ने कहा कि उन्होंने टीम की कमियों और सुधार के पहलुओं पर ड्रेसिंग रूम में पहले ही बातचीत कर ली है।

उन्होंने कहा, 'मैं ड्रेसिंग रूम में इन मुद्दों पर बात कर चुकी हूं। जब हम इस दिशा में काम करना शुरू करेंगे, तो निश्चित तौर पर समय के साथ इसके नतीजे दिखाई देने लगेंगे। मैं अभी उन बातों का खुलासा नहीं करना चाहूंगी, लेकिन हमने उन्हें लेकर चर्चा की है।'

मंधाना ने हालांकि टीम की मैदान पर दिखाई गई ऊर्जा को सकारात्मक पहलू बताया। उनके मुताबिक, खिलाड़ियों का फील्डिंग में पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रयास करना टीम के लिए अच्छा संकेत रहा।

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