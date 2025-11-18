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पढ़ें 17 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार - लाइव ब्रेकिंग न्यूज
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:00 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:00 AM IST
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लाइव अपडेट
01:00 AM, 17-Oct-2026
Pilibhit News: पेंशन कटवाए जाने से नाराज आरोपी ने प्रशासक के पति को दौड़ाकर पीटाकोतवाली क्षेत्र के गांव ईंटारोड़ा में वृद्धावस्था पेंशन कटवाए जाने से नाराज आरोपी ने एक गांव की प्रशासक के पति को दौड़ाकर पीटा। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली है। और पढ़ें
01:00 AM, 17-Oct-2026
Mandi News: आईआईटी मंडी में एआईहैक शुरू, 200 प्रतिभागी खोजेंगे वित्तीय समस्याओं के समाधान
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12:59 AM, 17-Oct-2026
Rewari News: बारिश के बाद मौसम अनुकूल, सरसों की बिजाई शुरू कर सकते हैं किसान
12:59 AM, 17-Oct-2026
Pilibhit News: ग्रामीणों के विरोध के बाद 20 मीटर सड़क का दोबारा निर्माणमझोला–दियूनीडाम मार्ग के निर्माण में गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों के विरोध के बाद विभाग ने बृहस्पतिवार को ग्राम गिद्धौर के पास करीब 20 मीटर सड़क का दोबारा निर्माण कराया है। और पढ़ें
12:59 AM, 17-Oct-2026
Farrukhabad News: 2500 मीट्रिक टन डीएपी मिली, समितियों पर भेजीफर्रुखाबाद। समितियों के चक्कर काट रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर है। शुक्रवार को 2500 मीट्रिक टन डीएपी की रैक आ गई। और पढ़ें
12:59 AM, 17-Oct-2026
Kaushambi News: आलू की बोआई में डीएपी की किल्लत बाधा... समितियों में लगा ताला
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12:59 AM, 17-Oct-2026
Shahjahanpur News: चीनी मिल के जीएम को सौंपा ज्ञापन
12:59 AM, 17-Oct-2026
Una News: बाइक में छिपाकर रखा 1.66 ग्राम चिट्टा बरामदपालकवाह में पुलिस ने बाइक की तलाशी के दौरान 1.66 ग्राम चिट्टा बरामद कर दो लोगों को काबू किया है। और पढ़ें
12:58 AM, 17-Oct-2026
Budaun News: युवा उत्सव 28 अक्तूबर को, पांच विधाओं में प्रतिभा दिखाएंगे युवायुवा उत्सव 28 अक्तूबर को, पांच विधाओं में प्रतिभा दिखाएंगे युवा और पढ़ें
12:58 AM, 17-Oct-2026