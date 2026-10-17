Weather Forecast 17 October 2026: देखिए क्या है आपके यहां मौसम का हाल | Weather Report Today

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अक्टूबर 2026 में उत्तर भारत का मौसम बदलाव के दौर से गुजर रहा है। महीने के मध्य में कई राज्यों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में तापमान गिरने से ठंड बढ़ने लगी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 16 से 19 अक्टूबर के दौरान उत्तर भारत के कुछ हिस्सों सहित देश के कई क्षेत्रों में बारिश और गरज-चमक की संभावना जताई गई है। हालांकि, पूरे महीने का मौसम हर राज्य और जिले में एक जैसा नहीं रहेगा।



उत्तर प्रदेश में अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में दिन के समय गर्मी और रात में हल्की ठंड का मिला-जुला असर रह सकता है। लखनऊ के पूर्वानुमान के अनुसार, 17 अक्टूबर को अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस और बारिश की संभावना है। इसके बाद मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का अनुमान है।



दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में हाल के दिनों में बारिश, तेज हवाओं और गरज-चमक की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। 15 से 19 अक्टूबर के बीच मौसम में उतार-चढ़ाव की संभावना के चलते लोगों को स्थानीय मौसम चेतावनियों पर नजर रखनी चाहिए। राजस्थान में भी कुछ क्षेत्रों में बारिश और गरज-चमक हो सकती है, जबकि अन्य हिस्सों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रह सकता है।



उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों का मौसम मैदानी इलाकों की तुलना में ठंडा रहेगा। ऊंचाई वाले स्थानों पर तापमान में गिरावट और कुछ इलाकों में बारिश की संभावना बनी रह सकती है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में ठंड का असर अधिक महसूस होगा। श्रीनगर में 17 अक्टूबर को अधिकतम तापमान करीब 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान लगभग 7 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। ऊंचे पर्वतीय इलाकों में तापमान इससे भी कम हो सकता है।



अक्टूबर के अंतिम सप्ताह की ओर बढ़ने के साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के तापमान में धीरे-धीरे गिरावट महसूस हो सकती है। हालांकि, दिन में धूप निकलने पर गर्मी बनी रह सकती है। बारिश की गतिविधियां स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करेंगी, इसलिए पूरे महीने के लिए एक जैसा पूर्वानुमान मानना सही नहीं होगा।



किसानों को फसलों की सिंचाई, कटाई और भंडारण से जुड़े फैसले लेने से पहले स्थानीय मौसम अपडेट देखना चाहिए। वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोगों को बारिश, ठंडी हवाओं और संभावित सड़क व्यवधानों की जानकारी लेते रहना चाहिए।



महत्वपूर्ण बात: यह जानकारी अक्टूबर 2026 के मध्य तक उपलब्ध मौसम रिपोर्टों और निकट अवधि के पूर्वानुमान पर आधारित है। पूरे महीने के लिए जिला-स्तरीय सटीक तापमान या बारिश की मात्रा निश्चित रूप से बताना संभव नहीं है। ताजा और आधिकारिक चेतावनियों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)

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