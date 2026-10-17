अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हमले की साजिश पर भारत चिंतित: भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील; क्या कहा?

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को यह बात कही। वह हर दो सप्ताह में होने वाली मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल का जवाब दे रहे थे।



क्या मामला हुआ था?

अमेरिका में शिकागो के पास पैलेटाइन में 19 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया गया था। उस पर इलिनॉय के ऑरोरा स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर में रविवार को बड़े पैमाने पर गोलीबारी की साजिश रचने का आरोप है। हालांकि, उसकी योजना सफल नहीं हो सकी। युवक की बंदूक जाम हो गई थी। इस वजह से उससे गोली नहीं चल पाई। युवक 14 अक्तूबर को अदालत में पेश हुआ। उस पर आतंकवाद की धमकी देने का एक आरोप लगाया गया। इसके अलावा, उस पर गैरकानूनी तरीके से हथियार रखने का भी एक आरोप लगाया गया। विज्ञापन



विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इलिनॉय की इस घटना को 'गंभीर चिंता का विषय' बताया। उन्होंने कहा, यह घटना अमेरिका में भारतीय समुदाय के खिलाफ बढ़ते नफरत से जुड़े अपराधों और नस्लीय भेदभाव के मामलों को भी दिखाती है। विज्ञापन विज्ञापन



जायसवाल ने कहा, हमने इस घटना के बाद अमेरिकी कानून लागू कराने वाली एजेंसियों की ओर से की गई कार्रवाई पर ध्यान दिया है। लेकिन, हम अमेरिका से अपील करते हैं कि वह वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, सलामती और भलाई सुनिश्चित करे।



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भारत ने गुरुवार को भी अमेरिका के इलिनॉय में एक हिंदू मंदिर पर बड़े पैमाने पर गोलीबारी करने की कथित साजिश की खबरों पर गहरी चिंता जताई थी। भारत ने कहा था कि यह घटना अमेरिका में नस्लीय दुश्मनी और भारत विरोधी नफरत बढ़ने को लेकर चिंताओं को और बढ़ाती है।



अमेरिका के कई सांसदों और भारतीय समुदाय के समर्थन में काम करने वाले संगठनों ने भी इस घटना पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि भारत विरोधी नफरत अब हिंसा का रूप ले रही है।



दिल्ली में विरोध प्रदर्शन पर विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

एक अन्य सवाल में जायसवाल से पूछा गया कि दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उनसे यह भी पूछा गया कि विदेश मंत्रालय इस मामले को किस तरह देख रहा है। इस पर उन्होंने कहा, हमारे पास ऐसे संस्थान और एजेंसियां हैं, जो इस पर नजर रख रही हैं। वे वही कर रही हैं, जो उन्हें करना चाहिए।



अमेरिका-रूस के डीजल समझौते पर भारत ने क्या कहा?

अमेरिका और रूस के बीच डीजल समझौते को लेकर पूछे गए एक सवाल पर जायसवाल ने कहा, हम दूसरे देशों के बीच हुए व्यावसायिक समझौतों पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमने हमेशा वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता बनाए रखने की पैरवी की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को यह बात कही। वह हर दो सप्ताह में होने वाली मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल का जवाब दे रहे थे।अमेरिका में शिकागो के पास पैलेटाइन में 19 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया गया था। उस पर इलिनॉय के ऑरोरा स्थित श्री वेंकटेश्वर मंदिर में रविवार को बड़े पैमाने पर गोलीबारी की साजिश रचने का आरोप है। हालांकि, उसकी योजना सफल नहीं हो सकी। युवक की बंदूक जाम हो गई थी। इस वजह से उससे गोली नहीं चल पाई। युवक 14 अक्तूबर को अदालत में पेश हुआ। उस पर आतंकवाद की धमकी देने का एक आरोप लगाया गया। इसके अलावा, उस पर गैरकानूनी तरीके से हथियार रखने का भी एक आरोप लगाया गया।विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इलिनॉय की इस घटना को 'गंभीर चिंता का विषय' बताया। उन्होंने कहा, यह घटना अमेरिका में भारतीय समुदाय के खिलाफ बढ़ते नफरत से जुड़े अपराधों और नस्लीय भेदभाव के मामलों को भी दिखाती है।जायसवाल ने कहा, हमने इस घटना के बाद अमेरिकी कानून लागू कराने वाली एजेंसियों की ओर से की गई कार्रवाई पर ध्यान दिया है। लेकिन, हम अमेरिका से अपील करते हैं कि वह वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, सलामती और भलाई सुनिश्चित करे।ये भी पढ़ें: अफसरों के पद: CRPF में 'लांस नायक', 'नायक' रैंक को दोबारा शुरू करने का प्रस्ताव, 48 घंटे में देने होंगे सुझाव भारत ने गुरुवार को भी अमेरिका के इलिनॉय में एक हिंदू मंदिर पर बड़े पैमाने पर गोलीबारी करने की कथित साजिश की खबरों पर गहरी चिंता जताई थी। भारत ने कहा था कि यह घटना अमेरिका में नस्लीय दुश्मनी और भारत विरोधी नफरत बढ़ने को लेकर चिंताओं को और बढ़ाती है।अमेरिका के कई सांसदों और भारतीय समुदाय के समर्थन में काम करने वाले संगठनों ने भी इस घटना पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि भारत विरोधी नफरत अब हिंसा का रूप ले रही है।एक अन्य सवाल में जायसवाल से पूछा गया कि दिल्ली में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उनसे यह भी पूछा गया कि विदेश मंत्रालय इस मामले को किस तरह देख रहा है। इस पर उन्होंने कहा, हमारे पास ऐसे संस्थान और एजेंसियां हैं, जो इस पर नजर रख रही हैं। वे वही कर रही हैं, जो उन्हें करना चाहिए।अमेरिका और रूस के बीच डीजल समझौते को लेकर पूछे गए एक सवाल पर जायसवाल ने कहा, हम दूसरे देशों के बीच हुए व्यावसायिक समझौतों पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमने हमेशा वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता बनाए रखने की पैरवी की है।

अमेरिका के इलिनॉय में एक हिंदू मंदिर पर बड़े पैमाने पर गोलीबारी करने की कथित साजिश को भारत ने गंभीर चिंता का विषय बताया है। भारत ने शुक्रवार को अमेरिका से वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। भारत ने कहा कि उनकी सुरक्षा, सलामती और कल्याण का ध्यान रखा जाना चाहिए।