सुर्खियां: पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा, सरकार ने तलब किए मेटा के अधिकारी; यूपी में 15000 शिक्षकों की बंपर भर्ती

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अमेरिका के हमले में ईरानी नावें तबाह होने की खबर है। हूती लड़ाकों के हमलों के बीच सऊदी अरब और मिस्र की नजदीकी बढ़ी है। ईरान से युद्ध पर अमेरिका के 38 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च हो चुके हैं और हर महीने 3 अरब डॉलर तक अतिरिक्त खर्च का अनुमान है। उधर, बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के मामले में मेटा के अधिकारियों को आज फिर तलब किया गया है। वहीं, न्यूजीलैंड ने भारतीय छात्रों के लिए छह महीने का खुला वर्क वीजा देने का फैसला किया है। दिल्ली में आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 6000 रुपये कर दी गई है। जम्मू में 'ऑपरेशन पहचान' के बाद नरवाल की रोहिंग्या बस्ती खाली कराई गई है। वहीं, सुरक्षा बलों के बेहतर तालमेल से जम्मू-कश्मीर में स्थिति सामान्य होने की बात सालाना रिपोर्ट में कही गई है। यूपीआई को लेकर आरबीआई शुल्क से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल तकनीक और नेटवर्क मजबूत करने में करने की तैयारी में है। वहीं, महाराष्ट्र में जरांगे पाटिल की मांगों पर फडणवीस ने कहा है कि सरकार ने 14 में से 12 मुख्य मांगें मान ली हैं। उत्तर प्रदेश में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए दो विज्ञापन जारी किए गए हैं। मुंबई के मशहूर कैफे मोंडेगर का लाइसेंस खाद्य सुरक्षा में गंभीर खामियां मिलने के बाद निलंबित कर दिया गया है। खेल में संजू सैमसन के दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ लगातार 10वीं टी20 जीत दर्ज की है। वहीं, जहीर इकबाल के वायरल वीडियो पर सोनाक्षी सिन्हा की प्रतिक्रिया भी चर्चा में है।