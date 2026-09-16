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न्यूजीलैंड में भारतीय छात्रों के लिए खुला वर्क वीजा: कब से बदलेंगे पोस्ट-स्टडी नियम? जानें कौन होगा पात्र

Wed, 16 Sep 2026 06:01 AM IST
निर्मल कांत एजेंसी, हलवारा।
एजेंसी, हलवारा। Published by: निर्मल कांत Updated Wed, 16 Sep 2026 06:01 AM IST
सार

न्यूजीलैंड ने भारतीय छात्रों के लिए पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे पात्र छात्रों को पढ़ाई के बाद छह महीने तक खुले तौर पर काम करने का मौका मिलेगा। नया वीजा 16 नवंबर 2026 से लागू होगा, लेकिन किन छात्रों को मिलेगा यह मौका और क्या हैं इसकी शर्तें? पढ़िए रिपोर्ट।

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न्यूजीलैंड ने खोले दरवाजे - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक/एएनआई

विस्तार
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न्यूजीलैंड ने भारतीय छात्रों के लिए पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। न्यूजीलैंड के आव्रजन मंत्रालय ने 15 सितंबर 2026 को नए अल्पकालिक स्नातक कार्य वीजा की घोषणा की है। यह वीजा 16 नवंबर 2026 से लागू होगा। इसके तहत पात्र अंतरराष्ट्रीय स्नातकों को छह महीने तक खुले तौर पर काम करने का अधिकार मिलेगा।
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यह नया वीजा उन छात्रों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा जो पढ़ाई पूरी करने के बाद तत्काल लंबे समय के पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा के पात्र नहीं होते। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे छात्रों को नौकरी तलाशने और रोजगार हासिल करने के लिए छह महीने का समय देना है।
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इस अवधि में वे मान्यता प्राप्त नियोक्ता कार्य वीजा जैसे दीर्घकालिक विकल्पों की ओर बढ़ सकेंगे। 16 नवंबर से एक और महत्वपूर्ण बदलाव भी लागू होगा। इसके तहत न्यूजीलैंड में योग्यता और प्रमाणन ढांचे के सातवें स्तर का पात्र स्नातक डिप्लोमा पूरा करने वाले छात्र पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा के पात्र हो सकेंगे। इन छात्रों के पास पहले से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। 
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पात्र योग्यता पूरी करनी होगी
छह महीने के खुले कार्य वीजा के लिए छात्र को न्यूजीलैंड योग्यता और प्रमाणन ढांचे के पांचवें, छठे या सातवें स्तर की पात्र योग्यता पूरी करनी होगी। पढ़ाई पूर्णकालिक होनी चाहिए और न्यूजीलैंड में कम से कम 24 सप्ताह की होनी जरूरी है। अंग्रेजी भाषा, आधारभूत और सहभागी योग्यताएं इसके दायरे में नहीं होंगी। आवेदक के पास न्यूजीलैंड में रहने के दौरान अपने खर्च के लिए कम से कम 5,000 न्यूजीलैंड डॉलर होने चाहिए।
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