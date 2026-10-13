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सुर्खियां: छह राज्यों में नए राज्यपाल; कर्नाटक में आरक्षण पर बड़ा फैसला; राहुल गांधी की याचिका में खामियां
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केरलम, कर्नाटक, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तराखंड में नए राज्यपालों की नियुक्ति की घोषणा की है। वहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण बढ़ाने वाले राज्य कानून के प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। उधर, दिल्ली में मंगलवार को भी कई प्रमुख रास्तों पर यातायात प्रभावित रहने की आशंका है। यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की 2027 की परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। वहीं, राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के 11 नेताओं की याचिका में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने 14 खामियां बताई हैं। जेएनयू की 11 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप में बर्खास्त प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में एक और तेल टैंकर पर हमले का दावा किया है। वहीं, शिमला में भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को लेकर चिंता बढ़ गई है। जम्मू-कश्मीर की जेलों में कैदियों के खान-पान में सुधार के लिए 8.5 करोड़ रुपये की खाद्य सामग्री खरीदी जाएगी। भारतीय नौसेना में स्वदेशी युद्धपोत मंगरोल शामिल हो गया है। वहीं, नवरात्रि पर अभिनेत्री तमन्ना भाटिया के घर माता की चौकी का आयोजन हुआ, जिसमें मृणाल ठाकुर भी शामिल हुईं। उधर, डरबन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका को हराने से छह विकेट दूर है। एक क्लिक में पढ़ें देश-दुनिया की अहम खबरें-
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छह राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
केरलम, तमिलनाडु समेत छह राज्यों को मिले नए राज्यपाल: राष्ट्रपति ने की घोषणा, जानें किसे कहां मिली जिम्मेदारी
राष्ट्रपति दौपदी मुर्मु ने सोमवार को 6 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की घोषणा की। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, ओम प्रकाश माथुर को केरलम, सुधा यादव को कर्नाटक, ब्रज मोहन राम को ओडिशा, दुष्यंत गौतम को सिक्किम, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु और डॉ. ढाल सिंह को उत्तराखंड के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों से जुड़े आदेश संबंधित राज्यपालों के अपने-अपने पदों का कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होंगे। ये भी पढ़ें
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आरक्षण पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
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कर्नाटक में आरक्षण पर बड़ा फैसला: हाईकोर्ट ने कहा- एससी-एसटी का कोटा बढ़ाना असांविधानिक, चीफ जस्टिस क्या बोले?
कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने 2022 के राज्य कानून के प्रावधानों को रद्द कर दिया है। इस कानून के तहत अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि यह बढ़ी हुई आरक्षण सीमा 50 फीसदी की उच्चतम सीमा का उल्लंघन करती है। ये भी पढ़ें
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दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी
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दिल्ली में आज भी ट्रैफिक रहेगा पस्त: पंचकुइयां रोड और सीपी समेत कई रास्तों पर डायवर्जन, एडवाइजरी जारी
कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए मंगलवार को भी कई क्षेत्रों में यातायात प्रभावित रह सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, स्थिति देखकर डायनेमिक रूट डायवर्जन और यातायात प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। ट्रैफिक प्रभावित होने वाले प्रमुख स्थानों में पंचकुइयां रोड, मंडी हाउस, डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक, राम चरण अग्रवाल चौक, मिंटो रोड- दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, गुरु नानक चौक, कॉपरनिक्स रोड, बहादुर शाह जफर मार्ग, लोधी रोड फ्लाईओवर, नीला गुंबद, पंचशील मार्ग क्रॉसिंग और भीकाजी कामा प्लेस शामिल हैं। ये भी पढ़ें
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UP Board Date Sheet 2027
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यूपी बोर्ड डेटशीट 2027: हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 5 फरवरी से, जारी हुई समय-सारणी, नोट करें तिथियां
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 की डेट शीट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अब टाइमटेबल चेक कर सकते हैं। जारी शेड्यूल के मुताबिक 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी 2027 से शुरू होकर 24 फरवरी 2027 तक आयोजित की जाएंगी। ये भी पढ़ें
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