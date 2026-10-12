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जानवरों की भीड़ में छिपा है जिराफ, 25 सेकेंड में खोज लिया तो मान जाएंगे आपका दिमाग

Mon, 12 Oct 2026 02:14 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Mon, 12 Oct 2026 02:14 PM IST
सार

ऑप्टिकल इल्यूजन दिमाग को घूमाने वाले होते हैं, जिन्हें हल करने में काफी समय लग सकता है। कुछ ऑप्टिकल इल्यूजन काफी सरल और सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें छिपी पहेलियों को खोजने में लोगों का दिमाग घूम जाता है। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही तस्वीर लेकर आए हैं, जिसमें आपको 25 सेकेंड के भीतर जिराफ खोजना है।  

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Optical illusion giraffe is hidden in this photo Can You Spot in 25 Seconds
जानवरों की भीड़ में छिपा है जिराफ, 25 सेकेंड में खोज लिया तो मान जाएंगे आपका दिमाग - फोटो : Adobe Stock

सोशल मीडिया पर अक्सर मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन लोगों का ध्यान खींचते हैं। पहली नजर में यह तस्वीरें बेहद साधारण दिखाई देती हैं, लेकिन इसमें छिपी चीजों को ढूंढना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज हम आपके लिए एक वायरल पहेली लेकर आए हैं, जिसमें आपको जिराफ को तलाशना है। सबसे बड़ी चुनौती है कि आपके पास इसे खोजने के लिए सिर्फ 25 सेकंड का समय होगा। तो क्या आप इस चैलेंज को पूरा करने के लिए तैयार हैं?



जीनियस हैं तो 25 सेकेंड में खोजें जिराफ 

ऑप्टिकल इल्यूजन को सुलझाने के लिए आपको अपनी नजरों और दिमाग दोनों का पूरा इस्तेमाल करना होगा। तस्वीर में जिराफ को खोजना पहली नजर में आसान लग सकता है, लेकिन तस्वीर देखकर आपकी आंखें भी धोखा खा सकती हैं। यही वजह है कि इस तरह की पहेलियां लोगों को उलझाने के साथ-साथ उनके ध्यान और एकाग्रता की परीक्षा भी लेती हैं।
 
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Optical illusion giraffe is hidden in this photo Can You Spot in 25 Seconds
जानवरों की भीड़ में छिपा है जिराफ, 25 सेकेंड में खोज लिया तो मान जाएंगे आपका दिमाग - फोटो : Adobe Stock

तस्वीर में छिपा जिराफ खोजने के लिए दौड़ाए नजरें

अगर आप खुद को तेज नजरों वाला और चालाक मानते हैं, तो इस चुनौती को बिना किसी की मदद के हल करने की कोशिश करें। जानवरों के बाड़े की तस्वीर को ध्यान से देखिए और हर शब्द पर गौर करिए। जल्दबाजी में जवाब देने की जगह अपनी नजरों को हर तरफ घुमाएं। हो सकता है कि आपकी तेज नजरें कुछ ही सेकंड में छिपे जिराफ को खोज निकालें। ध्यान रहे इस पहेली को हल करने के लिए आपके पास सिर्फ 25 सेकेंड का समय है।

 
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जानवरों की भीड़ में छिपा है जिराफ, 25 सेकेंड में खोज लिया तो मान जाएंगे आपका दिमाग - फोटो : Adobe Stock

क्या आपने खोज लिया जिराफ? 

अगर आपने तय समय के भीतर जानवरों के बाड़े में छिपे जिराफ को खोज लिया है, तो आपकी नजरे और एकाग्रता कमाल की है। लेकिन अगर लाख कोशिशों के बाद भी आप जिराफ को नहीं खोज पाए हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। एक जैसे दिखने वाले शब्दों के बीच अंतर पहचानना कई बार मुश्किल हो जाता है।

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जानवरों की भीड़ में छिपा है जिराफ, 25 सेकेंड में खोज लिया तो मान जाएंगे आपका दिमाग - फोटो : Adobe Stock
आप इस पहेली का जवाब खबर के अंत में दी गई तस्वीर में देख सकते हैं। जिराफ को लाल घेरे से हाइलाइट किया गया है। अब अपनी नजरें उस जगह पर डालिए और देखिए कि जिराफ को आपकी आंखें कैसे नहीं खोज पाईं। 

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जानवरों की भीड़ में छिपा है जिराफ, 25 सेकेंड में खोज लिया तो मान जाएंगे आपका दिमाग - फोटो : Adobe Stock
दोस्तों को भी दे मजेदार चैलेंज

ऑप्टिकल इल्यूजन चैलेंज को लोग सोशल मीडिया पर खूब पसंद करते हैं, क्योंकि इन्हें हल करने में लोगों को आनंद आता है। इससे दिमाग की कसरत भी होती है। आ इस तस्वीर को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कौन 25 सेकेंड के भीतर जिराफ को खोज पाता है। 
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