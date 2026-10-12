एक्सप्लेनर: समुद्री लुटेरों के झंडे से जोकर के मेकअप तक; विरोध में ऐसे प्रतीकों का इस्तेमाल क्यों करते जेन जी?

क्या है जॉली रोजर?

काले झंडे पर सफेद खोपड़ी और क्रॉसबोन्स वाला डिजाइन समुद्री लुटेरों के सबसे प्रसिद्ध झंडों में शामिल है। इसे 'डेथ हेड' भी कहा जाता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, फ्रांसीसी समुद्री लुटेरे इमैनुएल वाइन के 1700 के झंडे को इस तरह के शुरुआती दर्ज उदाहरणों में गिना जाता है। बाद में ब्लैक सैम बेलामी, एडवर्ड इंग्लैंड, जॉन टेलर, हेनरी एवरी और कैलिको जैक रैकहम जैसे समुद्री लुटेरों ने भी अलग-अलग तरह के झंडों का इस्तेमाल किया।



'जॉली रोजर' समुद्री लुटेरों के झंडे का दूसरा नाम है। इस नाम का इस्तेमाल 1721 में बार्थोलोम्यू रॉबर्ट्स और 1723 में फ्रांसिस स्प्रिग्स से जुड़े ऐतिहासिक विवरणों में मिलता है। खास बात यह है कि इन दोनों के झंडों पर खोपड़ी और क्रॉसबोन्स का वही प्रसिद्ध डिजाइन नहीं था। इससे पता चलता है कि जॉली रोजर नाम केवल एक खास डिजाइन के लिए नहीं, बल्कि समुद्री लुटेरों के झंडों के लिए भी इस्तेमाल होता था।



इस नाम की उत्पत्ति को लेकर दो प्रमुख मान्यताएं हैं। एक के अनुसार, यह फ्रांसीसी शब्द 'जोली रूज' से निकला हो सकता है, जिसका अर्थ सुंदर लाल है। दूसरी मान्यता इसे 'ओल्ड रोजर' से जोड़ती है, जो शैतान या मौत के लिए इस्तेमाल होने वाला नाम था।

वन पीस का झंडा कैसे बना विरोध का प्रतीक?

खोपड़ी के ऊपर स्ट्रॉ हैट वाला झंडा जापानी मंगा और एनीमे सीरीज ‘वन पीस’ की पहचान है। जापानी कलाकार इइचिरो ओडा ने 1997 में इस कहानी की शुरुआत की थी। इसकी कहानी मंकी डी. लफी और उसके समूह स्ट्रॉ हैट पाइरेट्स की यात्रा पर आधारित है। लफी और उसके साथी आजादी और रोमांच की तलाश में निकलते हैं और भ्रष्ट विश्व सरकार को चुनौती देते हैं। लफी मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता।



द कन्वर्सेशन में प्रकाशित विश्लेषण के मुताबिक, 'वन पीस' की 50 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। इसकी कहानी में आजादी, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष और असमानता के बीच अपने सपनों के लिए लड़ने जैसे विषय हैं। यही वजह है कि इसके प्रशंसकों के लिए झंडा केवल एक काल्पनिक समुद्री लुटेरा समूह की पहचान नहीं, बल्कि आजादी और दृढ़ता का प्रतीक भी है।



2023 में इंडोनेशिया और न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों के दौरान यह झंडा दिखाई दिया। अगस्त 2025 में इंडोनेशिया में इसका इस्तेमाल अधिक चर्चा में आया। प्रदर्शनकारियों ने इसे सरकारी नीतियों, भ्रष्टाचार और असमानता के खिलाफ असंतोष जताने के लिए अपनाया। उस समय सरकार की ओर से स्वतंत्रता दिवस के आयोजनों में देशभक्ति से जुड़े प्रतीकों के इस्तेमाल की अपील की जा रही थी। ऐसे में समुद्री लुटेरों के काल्पनिक झंडे का इस्तेमाल सरकारी राष्ट्रवाद के प्रति असंतोष जाहिर करने का तरीका भी बना।



सितंबर 2025 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुए युवा प्रदर्शनों में भी यह झंडा दिखाई दिया। नेपाल में युवाओं का गुस्सा बेरोजगारी और राजनीतिक परिवारों की दिखावटी अमीरी से जुड़ा था, जबकि इंडोनेशिया में यह भ्रष्टाचार और सरकारी नीतियों के खिलाफ असंतोष का प्रतीक बना। दोनों देशों में मुद्दे अलग थे, लेकिन झंडे ने युवाओं को विरोध जताने के लिए एक साझा पहचान दी।



इस झंडे के तेजी से फैलने में सोशल मीडिया की भूमिका भी अहम रही। इंडोनेशिया में झंडा लहराते प्रदर्शनकारियों के वीडियो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर साझा किए गए, जो दूसरे देशों तक पहुंचे। इसके बाद सितंबर 2025 में नेपाल में भी यह झंडा दिखाई दिया। फ्रांस में छात्रों के प्रदर्शन में भी इस झंडे का इस्तेमाल हुआ। साथ ही भारत में जुलाई 2026 में हुए जेन जी प्रदर्शनों के दौरान भी युवाओं ने इस झंडे का इस्तेमाल किया।