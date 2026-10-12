राहुल गांधी के आवास पर जुटेंगे विपक्षी नेता: कल इंडिया ब्लॉक करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस; क्या होगी आगे की रणनीति?

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सभी विपक्ष के नेताओं को अपने आवास पर चाय के लिए बुलाया है। उधर, इंडिया ब्लॉक कल दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेस की तैयारी कर रहा है।