सुर्खियां: जेलेंस्की से खफा हुए ट्रंप, सीजेपी को बांग्लादेशी नेता का समर्थन; भारत दौरे पर कनाडा का कारोबरी दल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को नया राष्ट्रपति मिलने की बात कहकर जेलेंस्की पर निशाना साधा है। वहीं, सऊदी पर हूती लड़ाकों के हमले को लेकर भी उनका बयान चर्चा में है। काला सागर में जहाज से बचाए गए तीन भारतीय स्वदेश लौट आए हैं। उधर, दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर हलचल तेज है। संगठन ने सरकार पर हमला बोलते हुए नेताओं की गुमशुदगी पर सवाल उठाए हैं और उनकी तुरंत रिहाई की मांग की है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नाहिद इस्लाम ने भी भारतीय युवाओं के प्रदर्शन को समर्थन दिया है। वहीं, संयुक्त राष्ट्र ने इंसानी दिमाग तक पहुंच बनाने वाली तकनीक को लेकर गंभीर चिंता जताई है। अमिताभ बच्चन के नाम दर्ज गिनीज रिकॉर्ड भी चर्चा में है। इधर, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर इंडिया ब्लॉक सोमवार को मार्च निकालेगा और मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपेगा। अहमदाबाद में खुले नाले में गिरी नौ साल की बच्ची की तलाश जारी है। रिहाई के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से सवाल पूछे हैं। वहीं, क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के मुकाबले में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के रिकॉर्ड पर नजर रहेगी।