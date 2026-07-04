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अभयरैब: रेबीज रोधी टीके का बैच गुणवत्ता जांच में फेल, कंपनी बोली- हमने नहीं बनाए; संदिग्ध शीशियां कहां बनीं?

Sun, 06 Sep 2026 12:19 AM IST
ज्योति भास्कर एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sun, 06 Sep 2026 12:19 AM IST
सार

रेबीज से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन- अभयरैब के एक बैच को गुणवत्ता जांच में विफल पाया गया है। कंपनी ने जब्त दवाओं के उत्पादन से इनकार किया है। ऐसे में करीब साढ़े चार महीने पहले दिल्ली में जब्त टीके की संदिग्ध शीशियों के मामले की जांच जारी है।

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Anti-rabies vaccine Batch fails quality test at cdl company denies manufacturing suspicious vials probe cdsco
रेबीज रोधी टीके अभयरैब का एक बैच गुणवत्ता जांच में विफल (सांकेतिक) - फोटो : Freepik.com

विस्तार
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रेबीज रोधी टीके अभयरैब के एक बैच को गुणवत्ता जांच में विफल पाया गया है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला (सीडीएल) ने इस बैच को नकली घोषित कर दिया है। इस खुलासे के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उधर, टीके के मूल निर्माता ने इस बैच के उत्पादन से इनकार किया है।

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130+ दिन से पहले जब्त की गई थी संदिग्ध वैक्सीन
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के अनुसार, करीब साढ़े चार महीने पहले हुई एक कार्रवाई के दौरान बैच संख्या केई25012 की ये संदिग्ध खुराकें 22 अप्रैल को दिल्ली पुलिस और ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने एक गैर-लाइसेंसी आवासीय परिसर से जब्त की थीं।
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वैक्सीन की संदिग्ध शीशियां कहां बनीं?
जांच में पाया गया कि इन शीशियों की पैकेजिंग, लेबलिंग, क्यूआर-कोड, ढक्कन का रंग और लाइसेंस विवरण असली नमूनों से काफी अलग हैं। मामले में दिल्ली पुलिस अब तक चार लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि ये संदिग्ध शीशियां कहां बनीं और क्या मरीजों को भी यह टीका लगाया गया है।

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