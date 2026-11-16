वायरल जोक्स: टीटीई ने मांगा टिकट तो यात्री ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर आप भी पकड़ लेंगे अपना सिर

1 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik







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सफर चाहे छोटा हो या लंबा, अगर साथ में अच्छे लोग मिल जाएं तो रास्ता कब कट जाता है, पता ही नहीं चलता। ट्रेन की खिड़की से बाहर भागते नजारे देखना, स्टेशन पर गरमा-गरम चाय की चुस्की लेना और सफर के दौरान अनजान लोगों से छोटी-छोटी बातें करना भी जिंदगी की उन खुशियों में शामिल है, जो चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। वहीं, ट्रेन के सफर में टीटीई और यात्रियों के बीच होने वाली बातचीत भी कई बार बड़ी मजेदार हो जाती है। खासकर जब यात्री अपनी बात मनवाने के लिए ऐसा जवाब देता है कि टीटीई भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। आज हम आपके लिए टीटीई और यात्रियों के बीच हुई ऐसी ही मजेदार नोकझोंक वाले चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप भी हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे।





टीटीई - आपका टिकट कहां है?

यात्री - जी, मोबाइल में है।

टीटीई - मोबाइल दिखाइए।

यात्री - मोबाइल तो दिखा दूंगा, लेकिन पहले आप बताइए कि नेटवर्क कहां मिलेगा?

टीटीई - क्यों?

यात्री - टिकट खोलने के लिए इंटरनेट चाहिए और आपका सवाल सुनकर मेरी तो हवा ही निकल गई!

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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

टीटीई - आप इस सीट पर कैसे बैठे हैं? आपका टिकट तो दूसरी सीट का है।

यात्री - सर, मैं तो बस सीट को कंपनी देने आया हूं।

टीटीई - सीट को कंपनी की क्या जरूरत?

यात्री - सर, अकेले रहने से सीट भी बोर हो जाती होगी!

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

टीटीई - टिकट दिखाइए।

यात्री - सर, टिकट घर पर भूल आया।

टीटीई - फिर ट्रेन में क्यों चढ़े?

यात्री - सर, घर पर टिकट भूल गया था, सफर करने का इरादा नहीं!

टीटीई - तो अब उतर जाइए।

यात्री - सर, अब तो इरादा बदल गया है!

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

टीटीई - आप बार-बार घड़ी क्यों देख रहे हैं?

यात्री - सर, घर जल्दी पहुंचना है।

टीटीई - तो ट्रेन में चढ़ने से पहले क्यों नहीं सोचा?

यात्री - सोचा था सर, लेकिन ट्रेन ने मेरी योजना से अलग चलने का फैसला कर लिया!

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