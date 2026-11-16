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वायरल जोक्स: टीटीई ने मांगा टिकट तो यात्री ने दिया ऐसा जवाब, सुनकर आप भी पकड़ लेंगे अपना सिर

Mon, 16 Nov 2026 11:59 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 16 Nov 2026 11:59 AM IST
सार

Viral Jokes: ट्रेन के सफर में टीटीई और यात्रियों के बीच होने वाली मजेदार बातचीत कई बार सफर को यादगार बना देती है। यहां पढ़िए टिकट, सीट और जुर्माने से जुड़े टीटीई और यात्रियों के ऐसे ही मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।
 

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TTE Asked for the Ticket, But the Passenger's Reply Left Everyone Laughing
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

सफर चाहे छोटा हो या लंबा, अगर साथ में अच्छे लोग मिल जाएं तो रास्ता कब कट जाता है, पता ही नहीं चलता। ट्रेन की खिड़की से बाहर भागते नजारे देखना, स्टेशन पर गरमा-गरम चाय की चुस्की लेना और सफर के दौरान अनजान लोगों से छोटी-छोटी बातें करना भी जिंदगी की उन खुशियों में शामिल है, जो चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। वहीं, ट्रेन के सफर में टीटीई और यात्रियों के बीच होने वाली बातचीत भी कई बार बड़ी मजेदार हो जाती है। खासकर जब यात्री अपनी बात मनवाने के लिए ऐसा जवाब देता है कि टीटीई भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। आज हम आपके लिए टीटीई और यात्रियों के बीच हुई ऐसी ही मजेदार नोकझोंक वाले चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप भी हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे।




टीटीई - आपका टिकट कहां है?
यात्री - जी, मोबाइल में है।
टीटीई - मोबाइल दिखाइए।
यात्री - मोबाइल तो दिखा दूंगा, लेकिन पहले आप बताइए कि नेटवर्क कहां मिलेगा?
टीटीई - क्यों?
यात्री - टिकट खोलने के लिए इंटरनेट चाहिए और आपका सवाल सुनकर मेरी तो हवा ही निकल गई!
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TTE Asked for the Ticket, But the Passenger's Reply Left Everyone Laughing
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

टीटीई - आप इस सीट पर कैसे बैठे हैं? आपका टिकट तो दूसरी सीट का है।
यात्री - सर, मैं तो बस सीट को कंपनी देने आया हूं।
टीटीई - सीट को कंपनी की क्या जरूरत?
यात्री - सर, अकेले रहने से सीट भी बोर हो जाती होगी!

TTE Asked for the Ticket, But the Passenger's Reply Left Everyone Laughing
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

टीटीई - टिकट दिखाइए।
यात्री - सर, टिकट घर पर भूल आया।
टीटीई - फिर ट्रेन में क्यों चढ़े?
यात्री - सर, घर पर टिकट भूल गया था, सफर करने का इरादा नहीं!
टीटीई - तो अब उतर जाइए।
यात्री - सर, अब तो इरादा बदल गया है!

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TTE Asked for the Ticket, But the Passenger's Reply Left Everyone Laughing
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

टीटीई - आप बार-बार घड़ी क्यों देख रहे हैं?
यात्री - सर, घर जल्दी पहुंचना है।
टीटीई - तो ट्रेन में चढ़ने से पहले क्यों नहीं सोचा?
यात्री - सोचा था सर, लेकिन ट्रेन ने मेरी योजना से अलग चलने का फैसला कर लिया!

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TTE Asked for the Ticket, But the Passenger's Reply Left Everyone Laughing
Funny jokes - फोटो : freepik

टीटीई - आपके पास टिकट नहीं है, जुर्माना भरना पड़ेगा।
यात्री - सर, थोड़ा कम कर दीजिए।
टीटीई - यह कोई सब्जी मंडी है क्या, जो मोलभाव कर रहे हैं?
यात्री - नहीं सर, लेकिन यहां भी तो रोज भाव बढ़ते रहते हैं!

 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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