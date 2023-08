आज के मजेदार जोक्स: जब जीन्स पहनकर घर से बाहर जाने लगी बहू, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

1 of 5

Today Funny Jokes in Hindi: अगर आप प्रसन्न रहते हैं, तो आप मानसिक तनाव से बचे रहते हैं। चेहरे की एक छोटी सी मुस्कान किसी की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। इंसान के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। इसलिए हम सभी को नियमित रूप से हर दिन खुलकर हंसना चाहिए। हंसने से आप कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। इसीलिए हम आपके लिए हर दिन की तरह कुछ मजेदार जोक्स (Funny Jokes in Hindi) और वायरल चुटकुले (Viral Chutkule in Hindi) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



लड़की सरकारी दफ्तर गई और बोली -

हेलो भैया, मुझे इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है।

चपरासी- बाबू से जाकर मिल लो।

लड़की ने तुरंत अपने ब्वॉयफ्रेंड को फोन लगाया और बोली -

बाबू तुमने बताया नहीं तुम इनकम सर्टिफिकेट भी बना लेते हो।