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चुटकुले: टीचर- बताओ, पढ़ाई करने से क्या फायदा होता है? छात्र ने दिया ऐसा जवाब कि ठहाके लगाएंगे आप

Mon, 16 Nov 2026 01:37 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 16 Nov 2026 01:37 PM IST
सार

Chutkule: टीचर और छात्रों के बीच की नोकझोंक स्कूल के दिनों को और भी यादगार बना देती है। कभी होमवर्क के बहाने तो कभी परीक्षा के सवालों पर छात्रों के मजेदार जवाब सुनकर हंसी छूट जाती है। यहां पढ़िए टीचर और छात्रों के ऐसे ही मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर आपका भी दिन बन जाएगा।
 

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Teacher Student Jokes Students Hilarious Reply Leaves the Entire Class in Splits
देसी जोक्स - फोटो : AI

बचपन के दिनों की बात ही कुछ अलग होती है। दोस्तों के साथ टिफिन बांटकर खाना, स्कूल की छुट्टी की घंटी का इंतजार करना, लंच ब्रेक में खूब मस्ती करना और कभी-कभी होमवर्क पूरा न होने पर नए-नए बहाने बनाना। ये छोटी-छोटी बातें जिंदगी की उन खुशियों में शामिल हैं, जिन्हें याद करके आज भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। स्कूल में पढ़ाई के साथ-साथ टीचर और छात्रों के बीच होने वाली मजेदार बातचीत भी किसी से छिपी नहीं है। आज हम आपके लिए टीचर और छात्रों के कुछ ऐसे चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आपको भी अपना स्कूल वाला समय याद आ जाएगा और हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा।



टीचर - बताओ, पढ़ाई करने से क्या फायदा होता है?
छात्र - सर, फायदा तो बहुत है।
टीचर - क्या फायदा?
छात्र - घरवाले मोबाइल छीनने का बहाना तो नहीं बना पाते!
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Teacher Student Jokes Students Hilarious Reply Leaves the Entire Class in Splits
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

टीचर - तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया?
छात्र - सर, कल बिजली नहीं थी।
टीचर - तो मोमबत्ती जलाकर कर लेते।
छात्र - सर, माचिस नहीं मिल रही थी।
टीचर - तो पड़ोसी से मांग लेते।
छात्र - सर, पड़ोसी के घर भी बिजली नहीं थी, वो भी मोमबत्ती ढूंढ रहे थे!

Teacher Student Jokes Students Hilarious Reply Leaves the Entire Class in Splits
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

टीचर - बताओ, परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे लाए जा सकते हैं?
छात्र - सर, बहुत आसान है।
टीचर - कैसे?
छात्र - बस पेपर में उतने ही सवाल आने चाहिए, जितने हमने पढ़े हैं!

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Teacher Student Jokes Students Hilarious Reply Leaves the Entire Class in Splits
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

टीचर - तुम्हें स्कूल में सबसे अच्छा क्या लगता है?
छात्र - सर, आपकी बातें।
टीचर - सच में! कौन-सी बातें?
छात्र - जब आप कहते हैं कि आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं!

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Teacher Student Jokes Students Hilarious Reply Leaves the Entire Class in Splits
वायरल जोक्स - फोटो : freepik

टीचर - अगर तुम्हारे पास 10 आम हैं और तुमने 4 मुझे दे दिए, तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे?
छात्र - 10 ही बचेंगे सर।
टीचर - वो कैसे?
छात्र - सर, आम तो मेरे हैं, मैं आपको दूंगा ही क्यों?

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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