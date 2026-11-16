चुटकुले: टीचर- बताओ, पढ़ाई करने से क्या फायदा होता है? छात्र ने दिया ऐसा जवाब कि ठहाके लगाएंगे आप

1 of 5 देसी जोक्स - फोटो : AI







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बचपन के दिनों की बात ही कुछ अलग होती है। दोस्तों के साथ टिफिन बांटकर खाना, स्कूल की छुट्टी की घंटी का इंतजार करना, लंच ब्रेक में खूब मस्ती करना और कभी-कभी होमवर्क पूरा न होने पर नए-नए बहाने बनाना। ये छोटी-छोटी बातें जिंदगी की उन खुशियों में शामिल हैं, जिन्हें याद करके आज भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। स्कूल में पढ़ाई के साथ-साथ टीचर और छात्रों के बीच होने वाली मजेदार बातचीत भी किसी से छिपी नहीं है। आज हम आपके लिए टीचर और छात्रों के कुछ ऐसे चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आपको भी अपना स्कूल वाला समय याद आ जाएगा और हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा।



टीचर - बताओ, पढ़ाई करने से क्या फायदा होता है?

छात्र - सर, फायदा तो बहुत है।

टीचर - क्या फायदा?

छात्र - घरवाले मोबाइल छीनने का बहाना तो नहीं बना पाते!

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2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

टीचर - तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया?

छात्र - सर, कल बिजली नहीं थी।

टीचर - तो मोमबत्ती जलाकर कर लेते।

छात्र - सर, माचिस नहीं मिल रही थी।

टीचर - तो पड़ोसी से मांग लेते।

छात्र - सर, पड़ोसी के घर भी बिजली नहीं थी, वो भी मोमबत्ती ढूंढ रहे थे!

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

टीचर - बताओ, परीक्षा में अच्छे नंबर कैसे लाए जा सकते हैं?

छात्र - सर, बहुत आसान है।

टीचर - कैसे?

छात्र - बस पेपर में उतने ही सवाल आने चाहिए, जितने हमने पढ़े हैं!

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

टीचर - तुम्हें स्कूल में सबसे अच्छा क्या लगता है?

छात्र - सर, आपकी बातें।

टीचर - सच में! कौन-सी बातें?

छात्र - जब आप कहते हैं कि आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं!

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5 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik