1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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जोक्स: हंसना सेहत के लिए बेहद ही लाभदायक है। हंसने से मन प्रसन्न रहता है और तनाव से बचने में मदद मिलती है। हंसने से मानसिक तनाव दूर होता है। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार जोक्स। इसलिए आप अपनी सभी परेशानियों को भूलकर जोर-जोर से हंसिए।



पलटू- अंकल, मुझे पीएचडी की डिग्री मिल गई है, अब आप मेरा उधारी वाला खाता निकालो।

दुकानदार- अरे बहुत अच्छा, आज सारा हिसाब चुकता करोगे क्या?

पलटू- नहीं अंकल, बस खाते में मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा दो।

पलटू- की बात सुनकर दुकानदार ने लट्ठ उठाकर उसको जमकर कूटा।



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पति- तुम्हें मुझमें सबसे ज्यादा क्या पसंद है?

पत्नी- तुम्हारा धैर्य।

पति- वो कैसे?

पत्नी- मैं एक ही बात पांच बार पूछती हूं और तुम छठी बार भी जवाब दे देते हो



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik