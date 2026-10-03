हिंदी जोक्स: मम्मी- चिंटू, रिजल्ट का क्या हुआ? बेटे का जवाब सुनकर मां हो गई बेहोश

हिंदी जोक्स: अगर आप हंसते रहते हैं, तो बड़ी से बड़ी परेशानियां आसानी से हल हो जाती हैं। हंसने से आपका मन शांत रहता है और आप जीवन में सही फैसले लेते हैं। इसके साथ ही हंसने से आप मानसिक तनाव से बचे रहते हैं और कई बीमारियां आपसे दूर रहती हैं। हंसने में आप जोक्स (Jokes) और चुटकुलों (Chutkule) की मदद ले सकते हैं। आपको हंसाने के लिए हम कुछ वायरल जोक्स (Viral Jokes in Hindi) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते रहते हैं और हंसाने का सिलसिला...





टीचर क्लास में गणित पढ़ा रहा था।

टीचर- बोर्ड में 55 लिखो।

संता- सर कैसे लिखते हैं।

टीचर- पांच लिखे फिर उसके साइड में एक और 5 लिख।

संता ने बोर्ड में 5 लिखा और रुक गया।

टीचर- अबे क्या हुआ रुक क्यों गया।

संता- सर दूसरा 5 किस साइड लिखूं समझ नहीं आ रहा।

