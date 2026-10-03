जोक्स: लड़की वाले- बेटा क्या करता है आपका? बाप का जवाब सुनते ही शादी करने से कर दिया मना

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock







Link Copied



जोक्स: काम में व्यस्त होने की वजह से लोगों के पास हंसने-हंसाने का भी समय नहीं हैं। लेकिन हंसना सेहत के लिए बेहद ही लाभदायक है। हंसने से मन प्रसन्न रहता है और तनाव से बचने में मदद मिलती है। हंसने से मानसिक तनाव दूर होता है। ऐसे में हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए हैं कुछ मजेदार जोक्स। इसलिए आप अपनी सभी परेशानियों को भूलकर जोर-जोर से हंसिए।



एक बार क्लास में मैडम ने बच्चों से एक सवाल पूछा...

मैडम- तुम सब में से सबसे बहादुर कौन है बच्चों...?

मैडम का सवाल सुन के सारे बच्चों ने हाथ उठा दिए...

यह देख मैडम ने एक और सवाल पूछा...

मैडम- अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे स्कूल के सामने कोई बम रख दे, तो तुम क्या करोगे...?

मैडम का सवाल सुन पप्पू ने हाथ उठाया और बोला

पप्पू- मैडम जी एक, दो मिनट देखेंगे अगर कोई ले जाता है तो ठीक है, नहीं तो स्टाफरूम में रख देंगे!



2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

लड़की वाले- बेटा क्या करता है आपका?

पिता- बहुत मेहनती है हमारा लड़का,सुबह सात बजे से रात के एक बजे तक फेसबुक चलाता है...!

लड़की वालों ने शादी कर दी कैंसिल





3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

विज्ञापन

5 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik