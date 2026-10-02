जोक्स: भविष्य जानने ज्योतिषी के पास पहुंचा मेंढक, फिर जो हुआ पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

फनी चुटकुले: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहतमंद रहने के साथ-साथ खुश रहना भी बेहद जरूरी है। हंसना और मुस्कुराना तनाव को कम करने में मदद कर सकता है और मूड को बेहतर बना सकता है। ऐसे में दिन की शुरुआत या अंत कुछ मजेदार जोक्स के साथ हो जाए, तो चेहरे पर मुस्कान आना तय है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे मजेदार हिंदी जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। तो कुछ पल के लिए टेंशन भूल जाइए और तैयार हो जाइए हंसी के इस मजेदार सफर के लिए।
भविष्य जानने ज्योतिषी के पास पहुंचा मेंढक
ज्योतिषी- तुझे एक लड़की मिलेगी और तेरा दिल ले लेगी
मेंढक खुशी से उछलते हुए- कहां मिलेगी ?
ज्योतिषी- बायोलॉजी की लैब में......
गोलू- परीक्षा खत्म होते ही जिम ज्वॉइन कर लूंगा
टोलू- क्यों?
गोलू- रिजल्ट आने तक मार झेलने लायक,
बॉडी तो बन ही जाएगी....
2 of 5
फनी जोक्स
- फोटो : Freepik
बेटी- मुझे मेरे कॉलेज के एक शिक्षक,
बहुत हैंडसम लगते हैं
मां- शिक्षक पिता समान होते हैं
बेटी- मां तुम हमेशा अपने बारें में सोचती हो
बेटी का जवाब सुनकर मां के होश उड़ गए......
3 of 5
वायरल फनी जोक्स
- फोटो : Freepik
पत्नी- तुम मुझे पहले जितना प्यार नहीं करते,
शादी से पहले तो पड़ोस की छत से कूदकर
मुझसे मिलने आ जाते थे
पति- अब सोचता हूं कि साला उसी छत से
गिर क्यों नहीं गया,
कम से कम आज ये दिन तो न देखना पड़ता.....
वायरल जोक्स: सरकारी अस्पताल के बेड पर पड़े पप्पू ने नर्स से कही ऐसी बात, पढ़कर छूट जाएगी आपकी हंसी
मजेदार चुटकुले: बॉयफ्रेंड की बात सुनकर गर्लफ्रेंड के होश उड़ गए, पढ़िए धमाकेदार जोक्स
4 of 5
फनी जोक्स
- फोटो : Freepik
लड़की- कल मैं तुम्हारे लिए राखी लाई थी,
तुमने बंधवाई क्यूं नहीं?
लड़का- अगर कल में तेरे लिए मंगलसूत्र लाऊं,
तो तू बंधवा लेगी क्या?
लड़का- तुमसे एक बात कहनी है,
कल जब तुम कॉलेज गई हुई थीं, तब मैं तुम्हारे घर गया था
लड़की- फिर
लड़का- लगता है, अब हमारी शादी नहीं हो पाएगी
लड़की- क्यों, पापा से मिले थे क्या?
लड़का- नहीं, तुम्हारी छोटी बहन से मिला था......
5 of 5
जोक्स का खजाना
- फोटो : Adobe Stock
शादी में आए बरातियों को नाचते देख ससुर ने दामाद से पूछा-
ये बराती पागलों की तरह क्यों नाच रहे हैं?
दामाद- क्योंकि मैंने उनको बोला है कि दहेज के पैसे से
उन सबका उधार चुका दूंगा....
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)