जोक्स: भविष्य जानने ज्योतिषी के पास पहुंचा मेंढक, फिर जो हुआ पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

1 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik







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फनी चुटकुले: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहतमंद रहने के साथ-साथ खुश रहना भी बेहद जरूरी है। हंसना और मुस्कुराना तनाव को कम करने में मदद कर सकता है और मूड को बेहतर बना सकता है। ऐसे में दिन की शुरुआत या अंत कुछ मजेदार जोक्स के साथ हो जाए, तो चेहरे पर मुस्कान आना तय है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे मजेदार हिंदी जोक्स, जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। तो कुछ पल के लिए टेंशन भूल जाइए और तैयार हो जाइए हंसी के इस मजेदार सफर के लिए।







भविष्य जानने ज्योतिषी के पास पहुंचा मेंढक

ज्योतिषी- तुझे एक लड़की मिलेगी और तेरा दिल ले लेगी

मेंढक खुशी से उछलते हुए- कहां मिलेगी ?

ज्योतिषी- बायोलॉजी की लैब में......







गोलू- परीक्षा खत्म होते ही जिम ज्वॉइन कर लूंगा

टोलू- क्यों?

गोलू- रिजल्ट आने तक मार झेलने लायक,

बॉडी तो बन ही जाएगी....

2 of 5 फनी जोक्स - फोटो : Freepik

बेटी- मुझे मेरे कॉलेज के एक शिक्षक,

बहुत हैंडसम लगते हैं

मां- शिक्षक पिता समान होते हैं

बेटी- मां तुम हमेशा अपने बारें में सोचती हो

बेटी का जवाब सुनकर मां के होश उड़ गए......

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 फनी जोक्स - फोटो : Freepik

लड़की- कल मैं तुम्हारे लिए राखी लाई थी,

तुमने बंधवाई क्यूं नहीं?

लड़का- अगर कल में तेरे लिए मंगलसूत्र लाऊं,

तो तू बंधवा लेगी क्या?







लड़का- तुमसे एक बात कहनी है,

कल जब तुम कॉलेज गई हुई थीं, तब मैं तुम्हारे घर गया था

लड़की- फिर

लड़का- लगता है, अब हमारी शादी नहीं हो पाएगी

लड़की- क्यों, पापा से मिले थे क्या?

लड़का- नहीं, तुम्हारी छोटी बहन से मिला था......

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5 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock