Latest Jokes: डॉक्टर ने बंता से पूछा- चश्मा किसके लिए बनवाना है? फिर जो हुआ जानकर नहीं रुकेगी हंसी

1 of 7 जोक्स

Latest Jokes: इंसान को हर समय और हर दिन खुश रहना चाहिए। प्रसन्न रहने से हम तरोताजा महसूस करते हैं और हमारे चेहरे पर चमक बरकरार रहती है। इसलिए हम सभी को सुबह और शाम हंसना चाहिए। हंसने के लिए हम जोक्स और चुटकुलों की मदद ले सकते हैं। आप नीचे दिए जोक्स को पढ़कर हंस सकते हैं।



रमेश- हैलो जान कैसी हो, "I Miss you so much"

महिला- तू चिंटू बोल रहा है ना?

रमेश- अरे वाह, मेरी आवाज़ से ही पहचान लिया।

महिला- तेरे पापा का नाम हीरालाल ही है ना।

रमेश - चौंककर हां, बिल्कुल सही।

महिला- और तेरे दादा का नाम बनवारीलाल है?

रमेश- अरे लगता है तू मेरी दीवानी हो गयी है, मेरी पूरी डिटेल रखने लगी है तू।

महिला- अबे गधे मैं तेरी मां बोल रही हूं,

रमेश- मजाक क्यों कर रही हो पम्मी उधर से आवाज आती है अरे बेवकूफ पम्मी की जगह गलती से मम्मी का नंबर लगा दिया है।

तू घर आ फिर बताती हुं तुझे।



2 of 7 जोक्स

डॉक्टर- चश्मा किसके लिए बनवाना है?

बंता- टीचर के लिए।

डॉक्टर- पर क्यों?

बंता- क्योंकि उन्हें मैं हमेशा गधा ही नजर आता हूं।





3 of 7 जोक्स

मास्टर जी - गजल और भाषण में क्या अंतर होता है...?

छात्र - पराई स्त्री का हर शब्द गजल होता है और बीवी का हर शब्द भाषण...





4 of 7 जोक्स

पप्पू शराब पीकर गाड़ी चला रहा था,

अचानक गाड़ी एक खम्बे से टकरा गयी

पुलिस-बाहर निकल साले

पप्पू- माफ कर दो दरोगा जी

पुलिस-साले दारू पी के गाड़ी चलाता है, मुंह खोल

पप्पू- अरे नहीं साब, पहले से खूब पी रखी है और कितना पिलाओगे।



5 of 7 जोक्स



टीचर- जलेबी फीमेल क्यों है?

छात्र- क्योंकि वो टूट जाएगी, लेकिन कभी सीधी नहीं होगी।