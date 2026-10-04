देसी जोक्स: लड़की की डिमांड सुनकर दुकानदार का घूम गया दिमाग, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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जोक्स: व्यस्त जीवन में स्वस्थ रहना एक बड़ी चुनौती है। काम के दबाव की वजह से लोग तनाव में रहने लगे हैं। इसकी वजह से कम उम्र में ही कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अगर आपको मानसिक तनाव और बीमारियों से बचना है, तो हर दिन नियमित रूप से हंसना शुरू कर दीजिए। आप नीचे दिए गए जोक्स और चुटकुलों को पढ़कर हंस सकते हैं।



लड़की- भैया मुझे चप्पल लेनी है

दुकानदार- ये देखो बहन जी नया डिजाइन

लड़की- और दिखाओ, ये नहीं

और दिखाओ...

दुकानदार- बहन जी अब तो सारी चप्पल दिखा दीं

अब तो कोई नहीं बची

लड़की- अरे भैया वो एक और डिब्बा रखा है ना

दुकानदार- रहंम करो बहन जी

वो मेरा लंच का डिब्बा है



2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

भोजन में बाल आने के बाद सोनू ने अपनी सुंदर बीवी से रोमांटिक अंदाज में बोला...

सोनू- जानू जुल्फों को संभाल लिया करो,

बीवी शर्माते हुए बोली- आप भी न बड़े वो हो

सोनू- ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है,

अगली बार भोजन में बाल मिला, तो मां कसम, साली जी को ले आऊंगा...



3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik