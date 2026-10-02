जोक्स हिंदी: टीचर- नाकाम इश्क और मुकम्मल इश्क' में क्या फर्क है? छात्र का जवाब सुनकर हुआ बेहोश

1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला







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जोक्स हिंदी: हंसने से उदासी दूर रहती है और घर में खुशहाली रहती है। अगर हम अपने दिन की शुरुआत हंसी के साथ करते हैं, तो पूरा दिन तरोताजा महसूस करते हैं। हंसी एक दवा का काम करती है, जो इंसान को कई बीमारियों से बचाने में मदद करती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं हंसने के सफर पर



शादी के कुछ दिन बाद मुंह फुलाए पत्नी से पति ने पूछा...

पति- एक बात बताओ शादी से पहले तुम्हारे कितने ब्वॉयफ्रेंड थे ?

पत्नी अन्दर गई और एक लिफाफा लेकर आई, जिसमें चावल के कुछ दाने और 200 रुपये रखे थे।

पति- ये क्या है ?

पत्नी- मैं जब भी कोई ब्वॉयफ्रेंड बनाती थी,

तब एक चावल का दाना इस लिफाफे में डाल देती थी।

यह सुनकर पति ने चावल के दाने गिने। कुल सात निकले।

बोला- सात हैं। कोई बात नहीं, आजकल इतने तो हर लड़की के होते हैं, लेकिन ये 200 रुपये किसलिए रखे हैं?

पत्नी- चार किलो चावल बेच दिए।

सदमे में पति



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उर्दू के टीचर ने सवाल पूछा - 'नाकाम इश्क' और 'मुकम्मल इश्क' में क्या फर्क होता है...?

छात्र ने जवाब दिया - 'नाकाम इश्क' बेहतरीन शायरी करता है,

गजल गाता है, पहाड़ों में घूमता है, उम्दा शराब पीता है।

और 'मुकम्मल इश्क' सब्जी के साथ मुफ्त में धनिया कैसे मिले, रास्ते से ब्रेड लाते और दाल में नमक ज्यादा के फेर में दम तोड़ देता है।



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4 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik