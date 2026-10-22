जोक्स हिंदी: गुरुजी ने दामाद से पूछा- क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? जवाब सुनकर बाबा ने बना लिया अपना चेला

1 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला







Link Copied



जोक्स हिंदी: हंसने से आप मानसिक तनाव से बचे रहते हैं और कई बीमारियां आसे दूर रहती हैं। हंसने में आप जोक्स और चुटकुलों की मदद ले सकते हैं। आपको हंसाने के लिए हम कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते रहते हैं और हंसाने का सिलसिला



पहला दोस्त- क्या कर रहे हो भाई?

दूसरा दोस्त- खा रहा हूं भाई...!

पहला दोस्त- अकेले-अकेले...?

दूसरा दोस्त- अबे बीवी से ताने खा रहा हूं, आजा तू भी खा ले...!



Trending Videos

2 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik

दामाद अपने ससुराल में गुरुजी का प्रवचन सुनने गया

गुरुजी ने कहा- जो स्वर्ग जाना चाहता है, वह अपना हाथ ऊपर करो उसकी सास और बीवी ने हाथ उठाया, मगर दामाद ने नहीं उठाया

गुरुजी ने दामाद से पूछा- क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते?

उसने जवाब दिया- बस ये दोनों चली जाएं तो मेरे लिए यहीं स्वर्ग बन जाएगा।



3 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

विज्ञापन

5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik