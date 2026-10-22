देसी जोक्स: पत्नी- बताइए मैं कैसी लग रही हूं? पति ने दिया ऐसा जवाब कि हंस-हंसकर हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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पति-पत्नी का रिश्ता जितना प्यार भरा होता है, उतना ही मजेदार भी। कभी छोटी-सी बात पर बहस शुरू हो जाती है तो कभी एक-दूसरे की खिंचाई करते-करते दोनों हंसने लगते हैं। घर में सब्जी कौन लाएगा, खर्च का हिसाब कौन रखेगा, रविवार को घूमने कहां जाना है या रिमोट किसके हाथ में रहेगा, इन छोटी-छोटी बातों पर भी मजेदार किस्से बन जाते हैं। तो चलिए, पढ़ते हैं ऐसे चुटकुले, जिनमें हर घर की थोड़ी-बहुत कहानी नजर आ सकती है।







पत्नी - सुनिए, आपको हमारी शादी की तारीख याद है?

पति - बिल्कुल!

पत्नी - अच्छा, बताइए कब है?

पति - अरे, तारीख तो याद है, बस कैलेंडर में देखकर बताऊंगा।

पत्नी - वाह! तारीख याद है, लेकिन तारीख देखने के लिए कैलेंडर चाहिए?

पति - देखो, समझदार इंसान वही है जो अपनी याददाश्त पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करे।

पत्नी - और शादीशुदा इंसान वही है जो जवाब देने से पहले अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर ले!

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2 of 5 मजेदार हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

पति - सुनो, इस महीने से हम दोनों को खर्च कम करना होगा। बहुत पैसे निकल रहे हैं।

पत्नी - बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने भी एक तरीका सोचा है।

पति - क्या तरीका?

पत्नी - आप बाजार से सामान लाने से पहले मुझसे पूछ लिया कीजिए।

पति - इससे पैसे कैसे बचेंगे?

पत्नी - क्योंकि आप हर बार जरूरत का सामान भूलकर ऐसी चीजें ले आते हैं, जिनकी जरूरत किसी को नहीं होती।

पति - लेकिन पिछली बार तो मैं सिर्फ धनिया लेने गया था!

पत्नी - हां, और लौटे थे धनिया, चिप्स, बिस्कुट और कोल्ड ड्रिंक लेकर। धनिया तो दुकानदार ने याद दिलाया था!

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3 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock

पत्नी - आज फिर देर से आए हैं। घड़ी देखी है?

पति - देखी थी, तभी तो जल्दी-जल्दी घर आया हूं।

पत्नी - अगर घड़ी नहीं देखते तो?

पति - तो आराम से आता और तुम कहतीं कि देर क्यों कर दी!

पत्नी - अच्छा! तो अब देर से आने का कारण भी मैं ही हूं?

पति - नहीं-नहीं, मेरा मतलब है कि मैं हर हाल में तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार रहता हूं।

पत्नी - बहुत खूब! अगली बार घड़ी की जगह मेरी फोटो देखकर घर आना, शायद समय का सही इस्तेमाल करना सीख जाओ!

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पत्नी - सुनिए, रविवार को घर की सफाई कर देंगे न?

पति - बिल्कुल, रविवार को मैं पूरा घर चमका दूंगा।

पत्नी - पक्का?

पति - हां, तुम बस मुझे सुबह जल्दी उठा देना।

पत्नी - ठीक है। सुबह आठ बजे उठा दूंगी।

पति - आठ बजे? रविवार को तो इंसान को आराम करना चाहिए!

पत्नी - तो फिर सफाई कब करेंगे?

पति - अगले रविवार को।

पत्नी - अच्छा! यानी तुम्हारे कैलेंडर में रविवार आराम के लिए है और घर की सफाई अगले जन्म के लिए!

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