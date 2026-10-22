देसी जोक्स: पत्नी- बताइए मैं कैसी लग रही हूं? पति ने दिया ऐसा जवाब कि हंस-हंसकर हो जाएंगे लोटपोट

पति-पत्नी का रिश्ता जितना प्यार भरा होता है, उतना ही मजेदार भी। कभी छोटी-सी बात पर बहस शुरू हो जाती है तो कभी एक-दूसरे की खिंचाई करते-करते दोनों हंसने लगते हैं। घर में सब्जी कौन लाएगा, खर्च का हिसाब कौन रखेगा, रविवार को घूमने कहां जाना है या रिमोट किसके हाथ में रहेगा, इन छोटी-छोटी बातों पर भी मजेदार किस्से बन जाते हैं। तो चलिए, पढ़ते हैं ऐसे चुटकुले, जिनमें हर घर की थोड़ी-बहुत कहानी नजर आ सकती है।
पत्नी - सुनिए, आपको हमारी शादी की तारीख याद है?
पति - बिल्कुल!
पत्नी - अच्छा, बताइए कब है?
पति - अरे, तारीख तो याद है, बस कैलेंडर में देखकर बताऊंगा।
पत्नी - वाह! तारीख याद है, लेकिन तारीख देखने के लिए कैलेंडर चाहिए?
पति - देखो, समझदार इंसान वही है जो अपनी याददाश्त पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करे।
पत्नी - और शादीशुदा इंसान वही है जो जवाब देने से पहले अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर ले!
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मजेदार हिंदी जोक्स
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पति - सुनो, इस महीने से हम दोनों को खर्च कम करना होगा। बहुत पैसे निकल रहे हैं।
पत्नी - बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने भी एक तरीका सोचा है।
पति - क्या तरीका?
पत्नी - आप बाजार से सामान लाने से पहले मुझसे पूछ लिया कीजिए।
पति - इससे पैसे कैसे बचेंगे?
पत्नी - क्योंकि आप हर बार जरूरत का सामान भूलकर ऐसी चीजें ले आते हैं, जिनकी जरूरत किसी को नहीं होती।
पति - लेकिन पिछली बार तो मैं सिर्फ धनिया लेने गया था!
पत्नी - हां, और लौटे थे धनिया, चिप्स, बिस्कुट और कोल्ड ड्रिंक लेकर। धनिया तो दुकानदार ने याद दिलाया था!
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जोक्स का खजाना
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पत्नी - आज फिर देर से आए हैं। घड़ी देखी है?
पति - देखी थी, तभी तो जल्दी-जल्दी घर आया हूं।
पत्नी - अगर घड़ी नहीं देखते तो?
पति - तो आराम से आता और तुम कहतीं कि देर क्यों कर दी!
पत्नी - अच्छा! तो अब देर से आने का कारण भी मैं ही हूं?
पति - नहीं-नहीं, मेरा मतलब है कि मैं हर हाल में तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार रहता हूं।
पत्नी - बहुत खूब! अगली बार घड़ी की जगह मेरी फोटो देखकर घर आना, शायद समय का सही इस्तेमाल करना सीख जाओ!
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मजेदार फनी जोक्स
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पत्नी - सुनिए, रविवार को घर की सफाई कर देंगे न?
पति - बिल्कुल, रविवार को मैं पूरा घर चमका दूंगा।
पत्नी - पक्का?
पति - हां, तुम बस मुझे सुबह जल्दी उठा देना।
पत्नी - ठीक है। सुबह आठ बजे उठा दूंगी।
पति - आठ बजे? रविवार को तो इंसान को आराम करना चाहिए!
पत्नी - तो फिर सफाई कब करेंगे?
पति - अगले रविवार को।
पत्नी - अच्छा! यानी तुम्हारे कैलेंडर में रविवार आराम के लिए है और घर की सफाई अगले जन्म के लिए!
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पत्नी - बताइए, मैं कैसी लग रही हूं?
पति - बहुत सुंदर!
पत्नी - सच में या बस ऐसे ही बोल रहे हैं?
पति - सच में। तुम तो हर दिन पहले से ज्यादा सुंदर लगती हो।
पत्नी - अच्छा! तो फिर आज मेरी कौन-सी बात सबसे अच्छी लगी?
पति - तुम्हारी मुस्कान।
पत्नी - और अगर मैं मुस्कुरा न रही होती तो?
पति - तब मैं कहता कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं।
पत्नी - और अगर मैं गुस्से में होती तो?
पति - तब मैं चुपचाप कहता कि तुम्हारा गुस्सा भी बहुत प्यारा है।
पत्नी - मतलब आपकी तारीफ का कोई अंत नहीं?
पति - तारीफ का तो है, लेकिन गलत जवाब देने का जोखिम बहुत बड़ा है!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)