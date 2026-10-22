देसी जोक्स: टीचर- अच्छा ये बताओ कौन सा परिंदा उड़ नहीं सकता? पप्पू का जवाब सुनकर हुआ बेहोश

1 of 5 देसी जोक्स - फोटो : AI







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देसी जोक्स: स्वस्थ रखने में हंसी बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह और शाम नियमित रूप से हंसते हैं, तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके आसापास भी नहीं भटकती है। इसलिए आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ वायरल हो रहे चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप पेट पकड़कर ठहाके लगाने लगेंगे।



टीचर- तुम परिंदों के बारे में सब जानते हो?

पप्पू- हां

टीचर- अच्छा ये बताओ कौन सा परिंदा उड़ नहीं सकता ?

पप्पू- मरा हुआ परिंदा



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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

देवर- आप बहुत सुंदर हो।

भाभी- देवर जी क्या कर रहे हो?

देवर- भाभी पढ़ रहा हूं

भाभी- शाबास, क्या पढ़ रहे हो?

देवर- आपकी होने वाली देवरानी के मैसेज

देवर की बात सुनकर भाभी हैरान रह गईं...



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 जोक्स का पिटारा - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik