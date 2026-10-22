मजेदार चुटकुले: साली ने जीजा की तारीफ में कह दी ऐसी बात, सुनकर दीदी भी हंस पड़ेंगी

1 of 5 जीजा-साली जोक्स - फोटो : Adobe Stock

जीजा और साली का रिश्ता ऐसा होता है, जिसमें थोड़ी नोकझोंक, थोड़ी छेड़छाड़ और ढेर सारा हंसी-मजाक चलता रहता है। साली अपने जीजा की टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ती, तो जीजा भी खुद को कम समझदार नहीं मानते। लेकिन असली मजा तब आता है, जब जीजा अपनी तरफ से कोई मजेदार बात कहने की कोशिश करते हैं और साली एक ही जवाब में उनकी सारी होशियारी निकाल देती है। कभी जीजा अपनी तारीफ खुद करने लगते हैं, तो कभी साली ऐसी बात कह देती है कि आसपास बैठे लोग भी हंसने लगते हैं। पढ़िए जीजा और साली के मजेदार चुटकुले और बताइए कि किसका जवाब सबसे ज्यादा मजेदार लगा।







जीजा - साली साहिबा, सच बताना, मैं आपको कैसा लगता हूं?

साली - जीजाजी, आप बहुत अच्छे हैं।

जीजा - बस! आज तो दिल खुश कर दिया। थोड़ा और बताओ।

साली - आप इतने अच्छे हैं कि दीदी ने आपको चुना और मैं अब तक समझ नहीं पाई कि उनकी पसंद इतनी अच्छी कैसे हो गई!

जीजा - अरे, तारीफ कर रही हो या मेरी शादी पर दोबारा विचार कर रही हो?

साली - दोनों काम एक साथ हो गए, जीजाजी!

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जीजा - साली साहिबा, पढ़ाई कैसी चल रही है?

साली - बहुत अच्छी, जीजाजी। अब तो मैं मुश्किल सवाल भी हल कर लेती हूं।

जीजा - अच्छा, तो बताओ शादी के बाद पति की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है?

साली - यही कि शादी से पहले जो सवाल आसान लगते थे, उनके जवाब शादी के बाद भी देने पड़ते हैं!

जीजा - ये किस किताब में लिखा है?

साली - दीदी के अनुभवों की किताब में, जीजाजी। उसका पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है!

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जीजा - साली साहिबा, इस महीने मैंने खर्च कम करने का फैसला किया है।

साली - वाह जीजाजी! शुरुआत कहां से करेंगे?

जीजा - बाहर खाना बंद, बेवजह खरीदारी बंद और फालतू खर्च बिल्कुल बंद।

साली - बहुत बढ़िया! फिर दीदी को बता दिया?

जीजा - अभी नहीं बताया।

साली - क्यों?

जीजा - पहले हिम्मत जुटा लूं, फिर बजट पेश करूंगा।

साली - जीजाजी, बजट तो बाद में बनाइएगा, पहले अपनी सरकार बचाइए!

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साली - जीजाजी, आप खुद को बहुत समझदार मानते हैं न?

जीजा - बिल्कुल! कोई भी फैसला लेने से पहले मैं बहुत सोचता हूं।

साली - फिर शादी के लिए हां कहने से पहले कितना सोचा था?

जीजा - उस समय तुम्हारी दीदी बहुत अच्छी लगती थीं।

साली - और अब?

जीजा - अब भी अच्छी लगती हैं।

साली - तो फिर परेशानी क्या है?

जीजा - परेशानी यह है कि अब हर फैसले पर उनसे सलाह भी लेनी पड़ती है!

साली - समझ गई जीजाजी, आप समझदार हैं, बस आपकी समझदारी की अंतिम मंजूरी दीदी देती हैं!

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