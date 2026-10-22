एयरहोस्टेस - सर, आप उड़ान से पहले सो क्यों रहे थे? पायलट ने दिया ऐसा जवाब कि ठहाके मारकर हंसेंगे आप

1 of 5 पायलट और एयरहोस्टेस के मजेदार जोक्स - फोटो : AI







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हवाई जहाज में सफर करना कई लोगों के लिए रोमांचक अनुभव होता है। कोई पहली बार विमान में बैठने को लेकर उत्साहित रहता है, तो कोई खिड़की से बादलों को देखकर खुश हो जाता है। लेकिन विमान के अंदर पायलट और एयरहोस्टेस की अपनी अलग दुनिया होती है। पायलट की जिम्मेदारी होती है कि विमान सुरक्षित तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचे, जबकि एयरहोस्टेस यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखती हैं। तो चलिए, पढ़ते हैं ये मजेदार चुटकुले और देखते हैं कि किसका जवाब सबसे ज्यादा हंसाता है।



एयरहोस्टेस - सर, आपने यात्रियों से कहा कि फ्लाइट बहुत स्मूद रहेगी?

पायलट - हां, क्यों?

एयरहोस्टेस - एक यात्री ने पूछा है कि स्मूद फ्लाइट है तो क्या चटनी भी मिलेगी?

पायलट - फिर तुमने क्या कहा?

एयरहोस्टेस - मैंने कहा, सर, चटनी नहीं मिलेगी, लेकिन झटके लगे तो सीट पकड़ने के लिए हाथ जरूर मिलेंगे!

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2 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

एयरहोस्टेस - सर, आप उड़ान से पहले सो क्यों रहे थे?

पायलट - ताकि उड़ान के दौरान नींद न आए।

एयरहोस्टेस - और अगर उड़ान के दौरान भी नींद आ गई तो?

पायलट - तो तुम मुझे जगा देना।

एयरहोस्टेस - सर, मैं आपको जगा दूंगी, लेकिन विमान को कौन जगाएगा?

पायलट - अरे! विमान सोता नहीं है।

एयरहोस्टेस - तभी तो सर, उसे चलाने वाले को जागना चाहिए!

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पायलट - आजकल मेरा वजन बढ़ रहा है। समझ नहीं आता क्या करूं।

एयरहोस्टेस - सर, आप रोज विमान उड़ाते हैं, फिर भी वजन बढ़ रहा है?

पायलट - हां, काम तो बहुत करता हूं, लेकिन बैठना भी बहुत पड़ता है।

एयरहोस्टेस - तो सर, कभी विमान के साथ-साथ थोड़ी पैदल यात्रा भी कर लिया कीजिए।

पायलट - विमान के साथ पैदल कैसे चलूं?

एयरहोस्टेस - सर, पहले विमान से उतरकर तो देखिए!

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पायलट - सुनो, इस बार छुट्टी में मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां कोई मुझे पहचानता न हो।

एयरहोस्टेस - बहुत बढ़िया सर! कहां जाएंगे?

पायलट - किसी छोटे से गांव में।

एयरहोस्टेस - लेकिन सर, वहां पहुंचकर लोगों को बता देंगे कि आप पायलट हैं, तो सब पहचानने लगेंगे।

पायलट - तो फिर नहीं बताऊंगा।

एयरहोस्टेस - और अगर कोई पूछे कि क्या काम करते हैं?

पायलट - कह दूंगा, बस लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता हूं।

एयरहोस्टेस - सर, फिर तो गांव वाले आपको बस कंडक्टर समझेंगे!

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