Funny Jokes: जीजा-साली के लोटपोट करने वाले चुटकुले , पढ़िए मजेदार जोक्स

Funny Jokes: आज कल की भागमभाग जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी है। आज हम आपके लिए जीजा-साली, संता-बंता और पति-पत्नी के मजेदार जोक्स लेकर आए हैं। इन जोक्स को पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



संता- हैलो जान कैसी हो, "I Miss you so much"

महिला- तू चिंटू बोल रहा है ना?

संता- अरे वाह, मेरी आवाज़ से ही पहचान लिया।

महिला- तेरे पापा का नाम हीरालाल ही है ना।

संता- चौंककर हां, बिल्कुल सही।

महिला- और तेरे दादा का नाम बनवारीलाल है?

संता- अरे लगता है तू मेरी दीवानी हो गयी है, मेरी पूरी डिटेल रखने लगी है तू।

महिला- अबे गधे मैं तेरी मां बोल रही हूं,

संता- मजाक क्यों कर रही हो पम्मी उधर से आवाज आती है अरे बेवकूफ पम्मी की जगह गलती से मम्मी का नंबर लगा दिया है।

तू घर आ फिर बताती हुं तुझे।

साली अपने जीजा से- जीजू-जीजू आपने सोचा है कि लोफर और ऑफर में क्या अंतर है?

जीजाजी- देखो साली साहिबा, अगर आप मुझे प्यार करने को बोलोगे तो वह ऑफर कहलाएगा और मैं कहूं तो आप मुझे ‘लोफर’ कहोगी...



पत्नी- आपने कुछ सुना...

पति- क्या...?

पत्नी- जिन पंडित जी ने अपनी शादी करवाई थी आज वो मर गए

पति- कभी न कभी तो उसे अपने कर्मों का फल मिलना ही था...



दो दोस्त सोनू और मोनू छुट्टियों को लेकर आपस में बात कर रहे थें।

सोनू- प्राइवेट नौकरी में छुट्टी लेकर शादियों में पहुंचना उतना ही मुश्किल होता है...

जितना पुरानी फिल्मों में गवाह का कोर्ट में पहुंचना होता था।



