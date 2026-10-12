हिंदी जोक्स: बेटा- पापा आप इंजीनियर कैसे बने? फिर जो हुआ जानकर छूट जाएगी आपकी हंसी

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik







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हिंदी जोक्स: अगर आप हर दिन हंसते हैं, तो मानसिक तनाव और कई बीमारियां हमसे दूर रहती हैं। इसलिए कोशिश करें आप हर दिन खुलकर हंसे और मुस्कुराएं। हम आपको हंसाने के लिए कुछ जोक्स लेकर आए हैं। आप इन जोक्स को पढ़कर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर.....



एक गरीब आदमी बोला- ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी..!

अचानक यमदूत आया और

बोला - तुम्हारी जान लेने

आया हूं..?

आदमी बोला- लो अब

ग़रीब आदमी मजाक भी

नही कर सकता..?



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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

बेटा- पापा आप इंजीनियर कैसे बने?

पापा- बेटा उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत तेज दिमाग होना चाहिए...

बेटा- तभी तो पूछ रहा हूं कि आप इंजीनियर कैसे बने...

दे चप्पल, दे चप्पल, दे चप्पल



3 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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