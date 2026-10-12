जोक्स: टीचर- तुम तो पढाई में बहुत कमजोर हो, चिंटू का जवाब सुनकर बोलती हो गई बंद

1 of 5 जोक्स, - फोटो : अमर उजाला







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जोक्स: सेहतमंद जीवन जीने के लिए खुश रहना और हंसते-मुस्कुराते रहना बहुत जरूरी है। हंसी न सिर्फ हमारे मनोदशा को बेहतर बनाती है, बल्कि तनाव को दूर करके मन को सुकून भी देती है। खुश रहने से हम मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करते हैं। इसीलिए हम आपके लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आपकी हंसी छूट जाएगी और आपका दिन भी खुशनुमा बन जाएगा।



दो आत्माएं मरने के बाद आपस में बात कर रही थी

पहली आत्मा (दूसरी से) – आत्महत्या दो तरह की होती हैं।

पहली (तेज और आसान) – गले में रस्सी डालो और पंखे से लटक जाओ।

और दूसरी (धीमी और दर्दनाक) – गले में वरमाला डालो और जिंदगी भर लटके रहो...



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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

टीचर- तुम तो पढाई में बहुत कमजोर हो,

मैं तुम्हारी उम्र में गणित के इससे भी कठिन सवाल हल कर लेता था।

चिंटू- आपको अच्छे टीचर मिल गए होंगे सर,

सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती...



3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik