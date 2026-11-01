हिंदी जोक्स: बेटा- पापा आप बचपन में पढ़ाई में कैसे थे? फिर जो हुआ जानकर हो जाएंगे लोटपोट

हिंदी जोक्स: अगर आप तनाव और उससे होने वाली बीमारियों से बचकर रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम आपको हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। हंसना हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी लोगों को रोजाना हंसने की सलाह देते हैं। जोक्स और चुटकुले लोगों की हंसाने में काफी मदद करते हैं। यही कारण है कि हम आपको हंसाने के लिए हर दिन कुछ नए और मजेदार जोक्स लेकर आते हैं। आज भी कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे, तो आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का मजेदार सिलसिला...
वैलेंटाइन डे के 7 दिन पहले गिफ्ट शॉप पर वकील साहब गए.....
उन्होंने 40 खूबसूरत कार्ड ख़रीदे और सब पर उन्होंने लिखा, हैलो माय डियर, पहचान गए ना ? शाम को मिलो, आई लव यू
दुकानदार- ये क्या मामला है ?
वकील साहब- पिछले वैलेंटाइन डे पर आस पास कॉलोनी में ऐसे ही 20 कार्ड भेजे थे,
कुछ ही दिन में तलाक के चार केस मिल गए थे, इस बार 40 कार्ड भेज रहा हूं...
दुकानदार बेहोश हो गया....
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मजेदार फनी जोक्स
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बेटा- पापा आप बचपन में पढ़ाई में कैसे थे?
पापा- बेटा मैं बहुत होशियार था!
बेटा- तो फिर आप फेल कैसे हो गए?
पापा- बेटा, तेरी तरह सवाल पूछने में टाइम बर्बाद नहीं करता था!
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Funny jokes
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ट्रेन में लिखा था, 'बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री होशियार!
उसी ट्रेन में चिंटू भी जा रहा था.
उसने ये लाइन पढ़ी और बोला- वाह, जो टिकट न खरीदें वो होशियार
हमने जो खरीद के रखी है तो हम बेवकूफ हैं क्या?
फनी जोक्स: साली- जीजा जी आप क्या करते हैं? जवाब सुनकर साली साहिबा अभी तक बेहोश हैं
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वायरल फनी जोक्स
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टीचर- 15 फलों के नाम बताओ,
सोनू - आम, केला, अमरूद...
टीचर - शाबाश, 12 और फलों के नाम बताओ
सोनू- एक दर्जन केले...
हिंदी जोक्स: मटरू- यार सिर में बहुत दर्द हो रहा है, पप्पू ने दिया गजब का जवाब
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वायरल चुटकुले
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चिंटू अपने पड़ोसी दोस्त मिंटू से बोला, आज सुबह तुम्हारे कुत्ते ने मेरी किताब फाड़ दी
मिंटू- मैं उसे अभी सजा देता हूं
चिंटू- रहने दे भाई, मैंने सजा दे दी है
मिंटू- चौंकते हुए, कैसे?
चिंटू- मैंने उसके कटोरे का दूध पी लिया...
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)