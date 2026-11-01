देसी जोक्स: दो दोस्तों की धमाकेदार बातचीत पढ़कर लगाएंगे ठहाके, पढ़िए मजेदार चुटकुले

1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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देसी जोक्स: सेहतमंद रहने के लिए हर इंसान को तनाव से बचना चाहिए। तनाव से बचने का सबसे अच्छा उपाय हंसी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तो तनाव आपके आसपास भी नहीं भटकता है। हंसी आपको कई बीमारियों से बचाने का काम करती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।



एक शराबी ने लोगों से कहा कि वह लाल किले को सिर पर रख कर गुजरात ले जा सकता है,

बात धीरे-धीरे फैल गई...

फिर इस पर सारे न्यूज चैनल वाले वहां पहुंच गए

तब शराबी ने न्यूज चैनलों से बोला- बस कोई लाल किला उठा के उसके सिर पर रख दे...



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2 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

दो दोस्तों की धमाकेदार बातचीत...

पहला दोस्त- भाई, मेरे मरने के बाद उसे बोल देना कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं,

दूसरा दोस्त- लेकिन तुम तो सिंगल हो भाई

पहला दोस्त- हां... किसी भी लड़की को बोल देना यार, आत्मा को शांति मिल जाएगी...!





3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik