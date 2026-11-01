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देसी जोक्स: दो दोस्तों की धमाकेदार बातचीत पढ़कर लगाएंगे ठहाके, पढ़िए मजेदार चुटकुले

Sun, 01 Nov 2026 05:13 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sun, 01 Nov 2026 05:13 PM IST
सार

देसी जोक्स: अगर आपको मानसिक तनाव और बीमारियों से बचना है, तो हर दिन नियमित रूप से हंसना शुरू कर दीजिए। आप नीचे दिए गए जोक्स और चुटकुलों को पढ़कर हंस सकते हैं।
 

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Desi Jokes in Hindi jokes in hindi comedy jokes
जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

देसी जोक्स: सेहतमंद रहने के लिए हर इंसान को तनाव से बचना चाहिए। तनाव से बचने का सबसे अच्छा उपाय हंसी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तो तनाव आपके आसपास भी नहीं भटकता है। हंसी आपको कई बीमारियों से बचाने का काम करती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।


 
एक शराबी ने लोगों से कहा कि वह लाल किले को सिर पर रख कर गुजरात ले जा सकता है,
बात धीरे-धीरे फैल गई...
फिर इस पर सारे न्यूज चैनल वाले वहां पहुंच गए
तब शराबी ने न्यूज चैनलों से बोला- बस कोई लाल किला उठा के उसके सिर पर रख दे... 
 
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मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

दो दोस्तों की धमाकेदार बातचीत...
पहला दोस्त- भाई, मेरे मरने के बाद उसे बोल देना कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं,
दूसरा दोस्त- लेकिन तुम तो सिंगल हो भाई
पहला दोस्त- हां... किसी भी लड़की को बोल देना यार, आत्मा को शांति मिल जाएगी...!

 

Desi Jokes in Hindi jokes in hindi comedy jokes
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

पत्नी टेबल पर चढ़ कर घर साफ करते-करते गाना गा रही थी,
अगर तुम मिल जाओ... जमाना छोड़ देंगे हम...!
तभी पति ने भी गाना शुरू किया - अगर तुम गिर जाओ... दूसरी ढूंढ लेंगे हम...!
अब बेचारा पति अस्पताल में भर्ती है...!

हिंदी जोक्स: मटरू- यार सिर में बहुत दर्द हो रहा है, पप्पू ने दिया गजब का जवाब

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

डॉक्टर- मोटापे का एक ही इलाज है,
चिंटू- क्या डॉक्टर...?
डॉक्टर- तुम रोज एक रोटी खाओ
चिंटू- ये एक रोटी खाने के बाद खानी है या खाने से पहले...?
डॉक्टर साहब बेहोश....!

हिंदी जोक्स: बेटा- पापा आप बचपन में पढ़ाई में कैसे थे? फिर जो हुआ जानकर हो जाएंगे लोटपोट

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

 एक बहरा बाइक खींच कर ले जा रहा था...
दूसरा बहरा - क्या हुआ भाई, पेट्रोल खत्म हो गया क्या...?
पहला बहरा - नहीं यार, पेट्रोल खत्म हो गया...!
दूसरा बहरा - अच्छा... अच्छा, मैं समझा कि पेट्रोल खत्म हो गया...!

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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