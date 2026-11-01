हिंदी जोक्स: मटरू- यार सिर में बहुत दर्द हो रहा है, पप्पू ने दिया गजब का जवाब

हिंदी जोक्स:
आज कल की भागमभाग जिंदगी हर इंसान के लिए हंसना बहुत जरूरी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तो मन की उदासी दूर है और आप सकारात्म सोचते हैं। हंसने से आप कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। आप नीचे दिए गए जोक्स और चुटकुलों को पढ़कर हंस सकते हैं।
मटरू- यार सिर में बहुत दर्द हो रहा है।
पप्पू- सिर दर्द होने पर कुछ देर गर्लफ्रेंड से जरूर बात करें।
मटरू- क्यों?
पप्पू- तूने सुना नहीं जहर ही जहर को मारता है।
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मजेदार फनी जोक्स
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एक नेताजी की गाड़ी पर प्लेट लगी थी, जिसपर लिखा था - हा. हु. प्र.
पुलिस वाले ने ड्राइवर से पूछा - कौन सी पार्टी के हैं नेताजी...?
ड्राइवर - हारे हुए प्रत्याशी...!
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Funny jokes
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पप्पू- सेल्फी स्टिक का संस्कृत नाम बताओ...!
गप्पू- नहीं पता, तुम ही बताओ...!
पप्पू- स्वयंप्रतिमा खेचक दूरसंचालित दंडीका...!
फनी जोक्स: पिता- कभी तूने अपनी कोई बुक खोलकर भी देखी है? बेटे का जवाब सुनकर हो गया बेहोश
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मजेदार फनी जोक्स
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टीचर- तुम तो पढाई में बहुत कमजोर हो,
मैं तुम्हारी उम्र में गणित के इससे भी कठिन सवाल हल कर लेता था।
सोनू- आपको अच्छे टीचर मिल गए होंगे सर,
सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती...
बबलू- ऐसा लगता है कि वो लड़की ऊंचा सुनती है।
मैं कुछ कहता हूं वो कुछ और ही बोलती है।
डबलू- वो कैसे?
बबलू- मैंने कहा… आई लव यू,तो वह बोली मैंने कल ही नए सैंडल खरीदे हैं…
देसी जोक्स: गर्लफ्रेंड ने बाॅयफ्रेंड को तमाचा मार दिया, फिर जो हुआ जानकर छूट जाएगी हंसी
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वायरल फनी जोक्स
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इंटरव्यू में बॉस ने पूछा - क्या आपको ब्रिटिश भाषा आती है?
लड़का - हाँ
बॉस - कुछ बोल के दिखाओ
लड़का - डूगना लागान डेना पडेगा बुवन!
बॉस - बॉस बेहोश
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)