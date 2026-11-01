हिंदी जोक्स: मटरू- यार सिर में बहुत दर्द हो रहा है, पप्पू ने दिया गजब का जवाब

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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हिंदी जोक्स: आज कल की भागमभाग जिंदगी हर इंसान के लिए हंसना बहुत जरूरी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तो मन की उदासी दूर है और आप सकारात्म सोचते हैं। हंसने से आप कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। आप नीचे दिए गए जोक्स और चुटकुलों को पढ़कर हंस सकते हैं।



मटरू- यार सिर में बहुत दर्द हो रहा है।

पप्पू- सिर दर्द होने पर कुछ देर गर्लफ्रेंड से जरूर बात करें।

मटरू- क्यों?

पप्पू- तूने सुना नहीं जहर ही जहर को मारता है।

मटरू- यार सिर में बहुत दर्द हो रहा है।पप्पू- सिर दर्द होने पर कुछ देर गर्लफ्रेंड से जरूर बात करें।मटरू- क्यों?पप्पू- तूने सुना नहीं जहर ही जहर को मारता है। आज कल की भागमभाग जिंदगी हर इंसान के लिए हंसना बहुत जरूरी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तो मन की उदासी दूर है और आप सकारात्म सोचते हैं। हंसने से आप कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। आप नीचे दिए गए जोक्स और चुटकुलों को पढ़कर हंस सकते हैं।

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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

एक नेताजी की गाड़ी पर प्लेट लगी थी, जिसपर लिखा था - हा. हु. प्र.

पुलिस वाले ने ड्राइवर से पूछा - कौन सी पार्टी के हैं नेताजी...?

ड्राइवर - हारे हुए प्रत्याशी...!



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