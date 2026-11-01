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हिंदी जोक्स: मटरू- यार सिर में बहुत दर्द हो रहा है, पप्पू ने दिया गजब का जवाब

Sun, 01 Nov 2026 05:02 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Sun, 01 Nov 2026 05:02 PM IST
सार

हिंदी जोक्स:  हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है।

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock
हिंदी जोक्स: आज कल की भागमभाग जिंदगी हर इंसान के लिए हंसना बहुत जरूरी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तो मन की उदासी दूर है और आप सकारात्म सोचते हैं। हंसने से आप कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। आप नीचे दिए गए जोक्स और चुटकुलों को पढ़कर हंस सकते हैं। 


मटरू- यार सिर में बहुत दर्द हो रहा है।
पप्पू- सिर दर्द होने पर कुछ देर गर्लफ्रेंड से जरूर बात करें। 
मटरू- क्यों?
पप्पू- तूने सुना नहीं जहर ही जहर को मारता है।
 

 
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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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