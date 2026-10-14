फनी जोक्स: महिला- सूट कितने दिन में तैयार हो जाएगा? दर्जी ने दिया ऐसा जवाब कि हंसी रोकना हो जाएगा मुश्किल

कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी की दुकान पर जाना तो आम बात है, लेकिन जब ग्राहक और दर्जी के बीच मजेदार बातचीत हो जाए, तो साधारण-सा काम भी हंसी की वजह बन सकता है। कभी कपड़े की फिटिंग को लेकर बहस होती है तो कभी कपड़े तैयार होने की तारीख को लेकर ग्राहक और दर्जी के बीच दिलचस्प सवाल-जवाब शुरू हो जाते हैं। खासकर जब ग्राहक महिला हो और वह अपने कपड़ों को लेकर कुछ ज्यादा ही सजग हो, तब बातचीत में मजेदार मोड़ आने की पूरी गुंजाइश रहती है।
कई बार महिलाएं दर्जी को कपड़ा देते समय इतनी बारीकी से समझाती हैं कि कौन-सी सिलाई कहां होनी चाहिए, गला कितना गहरा हो और बाजू कितनी लंबी हो, कि दर्जी भी सोच में पड़ जाता है। वहीं, दर्जी के पास भी हर सवाल का अपना अलग जवाब होता है। कभी वह अपनी कारीगरी का भरोसा दिलाता है, तो कभी ऐसा जवाब दे देता है कि ग्राहक के पास हंसने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अगर आपको भी हल्के-फुल्के और साफ-सुथरे चुटकुले पढ़ना पसंद है तो दर्जी और महिला पर आधारित ये छह चुटकुले आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। इनमें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मजेदार पल हैं, बिना किसी फूहड़ता या गलत मतलब के। तो चलिए पढ़ते हैं ये मजेदार चुटकुले।
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मजेदार फनी जोक्स
- फोटो : Freepik
एक महिला दर्जी की दुकान पर पहुंची।
महिला - भाई साहब, ब्लाउज ऐसा सिलना कि एकदम सही फिटिंग आए।
दर्जी - आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल नाप का सिलूंगा।
महिला - पिछली बार भी यही कहा था, फिर ब्लाउज ढीला था।
दर्जी - इस बार गलती नहीं होगी।
महिला - पक्का?
दर्जी - जी, इस बार नाप लेने के बाद कपड़ा भी दोबारा नापूंगा और अपनी याददाश्त भी!
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मजेदार फनी जोक्स
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एक महिला ने दर्जी को सूट सिलने के लिए दिया।
महिला - भैया, सूट कितने दिन में तैयार हो जाएगा?
दर्जी - तीन दिन में।
महिला - पक्का तीन दिन में?
दर्जी - जी बिल्कुल।
महिला तीन दिन बाद दुकान पर पहुंची।
महिला - मेरा सूट तैयार हुआ?
दर्जी - बस थोड़ा-सा काम बाकी है।
महिला - आपने तो तीन दिन कहा था!
दर्जी - जी, तीन दिन तो हो गए। अब बस सूट को तैयार होने का मौका दे दीजिए!
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एक महिला दर्जी के पास नई ड्रेस सिलवाने पहुंची।
महिला - मुझे ऐसा डिजाइन चाहिए, जो सबसे अलग हो।
दर्जी - बिल्कुल, आप कैसी ड्रेस चाहती हैं?
महिला - ऐसी कि सब देखते रह जाएं।
दर्जी - तो फिर ड्रेस तैयार होने के बाद बिल भी ऐसा बनाऊंगा कि आप खुद देखते रह जाएंगी!
महिला - रहने दीजिए भैया, डिजाइन ही अलग कर दीजिए, बिल नहीं!
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एक महिला अपनी पुरानी ड्रेस लेकर दर्जी के पास पहुंची।
महिला - भैया, इसे ऐसा बदल दीजिए कि बिल्कुल नई लगे।
दर्जी - हो जाएगा। कपड़ा थोड़ा पुराना है, लेकिन कोशिश करूंगा।
महिला - और ऐसी बनाइए कि कोई पहचान ही न पाए।
दर्जी - जी, ड्रेस तो बदल दूंगा, लेकिन अगर आपने वही कहानी सबको सुनाई कि यह पुरानी ड्रेस है तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)