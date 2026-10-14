फनी जोक्स: महिला- सूट कितने दिन में तैयार हो जाएगा? दर्जी ने दिया ऐसा जवाब कि हंसी रोकना हो जाएगा मुश्किल

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कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी की दुकान पर जाना तो आम बात है, लेकिन जब ग्राहक और दर्जी के बीच मजेदार बातचीत हो जाए, तो साधारण-सा काम भी हंसी की वजह बन सकता है। कभी कपड़े की फिटिंग को लेकर बहस होती है तो कभी कपड़े तैयार होने की तारीख को लेकर ग्राहक और दर्जी के बीच दिलचस्प सवाल-जवाब शुरू हो जाते हैं। खासकर जब ग्राहक महिला हो और वह अपने कपड़ों को लेकर कुछ ज्यादा ही सजग हो, तब बातचीत में मजेदार मोड़ आने की पूरी गुंजाइश रहती है।



कई बार महिलाएं दर्जी को कपड़ा देते समय इतनी बारीकी से समझाती हैं कि कौन-सी सिलाई कहां होनी चाहिए, गला कितना गहरा हो और बाजू कितनी लंबी हो, कि दर्जी भी सोच में पड़ जाता है। वहीं, दर्जी के पास भी हर सवाल का अपना अलग जवाब होता है। कभी वह अपनी कारीगरी का भरोसा दिलाता है, तो कभी ऐसा जवाब दे देता है कि ग्राहक के पास हंसने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अगर आपको भी हल्के-फुल्के और साफ-सुथरे चुटकुले पढ़ना पसंद है तो दर्जी और महिला पर आधारित ये छह चुटकुले आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। इनमें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मजेदार पल हैं, बिना किसी फूहड़ता या गलत मतलब के। तो चलिए पढ़ते हैं ये मजेदार चुटकुले।

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एक महिला दर्जी की दुकान पर पहुंची।

महिला - भाई साहब, ब्लाउज ऐसा सिलना कि एकदम सही फिटिंग आए।

दर्जी - आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल नाप का सिलूंगा।

महिला - पिछली बार भी यही कहा था, फिर ब्लाउज ढीला था।

दर्जी - इस बार गलती नहीं होगी।

महिला - पक्का?

दर्जी - जी, इस बार नाप लेने के बाद कपड़ा भी दोबारा नापूंगा और अपनी याददाश्त भी!

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एक महिला ने दर्जी को सूट सिलने के लिए दिया।

महिला - भैया, सूट कितने दिन में तैयार हो जाएगा?

दर्जी - तीन दिन में।

महिला - पक्का तीन दिन में?

दर्जी - जी बिल्कुल।

महिला तीन दिन बाद दुकान पर पहुंची।

महिला - मेरा सूट तैयार हुआ?

दर्जी - बस थोड़ा-सा काम बाकी है।

महिला - आपने तो तीन दिन कहा था!

दर्जी - जी, तीन दिन तो हो गए। अब बस सूट को तैयार होने का मौका दे दीजिए!

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एक महिला दर्जी के पास नई ड्रेस सिलवाने पहुंची।

महिला - मुझे ऐसा डिजाइन चाहिए, जो सबसे अलग हो।

दर्जी - बिल्कुल, आप कैसी ड्रेस चाहती हैं?

महिला - ऐसी कि सब देखते रह जाएं।

दर्जी - तो फिर ड्रेस तैयार होने के बाद बिल भी ऐसा बनाऊंगा कि आप खुद देखते रह जाएंगी!

महिला - रहने दीजिए भैया, डिजाइन ही अलग कर दीजिए, बिल नहीं!

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