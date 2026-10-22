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जोक्स: लड़की- मुझे शाहजहां जैसा प्यार करते हो तो ताजमहल बनवाओ, लड़के ने दिया झन्नाटेदार जवाब

Thu, 22 Oct 2026 11:55 AM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Thu, 22 Oct 2026 11:55 AM IST
सार

तनाव से बचने के लिए हमें हर दिन खुलकर हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर करने में मदद मिलती है। जोक्स और चुटकुले हंसाने का काम करते हैं। 

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : AI generated

जोक्स: आज के माहौल में सेहतमंद रहने के लिए तनावमुक्त रहना बहुत जरूरी है। अगर आप हंसते-मुस्कारते हैं, तो तनाव से बच सकते हैं। तनाव से बचने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं, जिनमें योग से लेकर ध्यान तक शामिल हैं। तनाव से बचने में हंसी भी मदद करती है। हंसाने में जोक्स और चुटकुले काफी मदद करते हैं। हम आपके लिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं। 



लड़की- जल्दी खिड़की से कूदो पापा आ रहे हैं।
प्रेमी- लेकिन यह तो 13वीं मंजिल है।
लड़की-अरे, यह शगुन-अपशगुन सोचने का वक्त नहीं है। कूद जाओ। 
 
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मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

लड़की- कितना प्यार करते हो मुझसे? 
लड़का- शाहजहां जैसा, 
लड़की- तो ताजमहल बनवाओ
लड़का- जमीन खरीद ली है, बस तुम्हारे मरने का इंतजार है।


 

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

एक बार पप्पू डॉक्टर के पास पहुंचा
डॉक्टर- कौन सा ग्रुप है आपका?
पप्पू- जी नादान परिंदे। 
डॉक्टर - ब्लड ग्रुप पूछ रहा हूं, व्हाटसएप के कीड़े।

फनी जोक्स: साली- जीजू, क्या आप दीदी से डरते हैं? जीजा का जवाब सुनकर बोलती हो गई बंद

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पति (फोन पर पत्नी से)- तुम बहुत प्यारी हो।
पत्नी- धन्यवाद।
पति- तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो।
पत्नी- थैंक्यू सो मच और बताओ क्या कर रहे हो 
पति- खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं।

देसी जोक्स: हंसी के इन टाॅप गोलगप्पों को पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

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Funny jokes - फोटो : freepik

शादी को समझने के लिए एक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग करना चाहा और शादी कर ली।
अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि विज्ञान क्या होता है। 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
 

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