जोक्स: लड़की- मुझे शाहजहां जैसा प्यार करते हो तो ताजमहल बनवाओ, लड़के ने दिया झन्नाटेदार जवाब

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : AI generated







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जोक्स: आज के माहौल में सेहतमंद रहने के लिए तनावमुक्त रहना बहुत जरूरी है। अगर आप हंसते-मुस्कारते हैं, तो तनाव से बच सकते हैं। तनाव से बचने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते हैं, जिनमें योग से लेकर ध्यान तक शामिल हैं। तनाव से बचने में हंसी भी मदद करती है। हंसाने में जोक्स और चुटकुले काफी मदद करते हैं। हम आपके लिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं।



लड़की- जल्दी खिड़की से कूदो पापा आ रहे हैं।

प्रेमी- लेकिन यह तो 13वीं मंजिल है।

लड़की-अरे, यह शगुन-अपशगुन सोचने का वक्त नहीं है। कूद जाओ।



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2 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

लड़की- कितना प्यार करते हो मुझसे?

लड़का- शाहजहां जैसा,

लड़की- तो ताजमहल बनवाओ

लड़का- जमीन खरीद ली है, बस तुम्हारे मरने का इंतजार है।







3 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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5 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik