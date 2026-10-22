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पड़ोसी- बहनजी, कल आपके घर कौन आया था? महिला ने दिया ऐसा जवाब कि पड़ोसी बेहोश

Thu, 22 Oct 2026 12:04 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 22 Oct 2026 12:04 PM IST
सार

Viral Jokes: पड़ोसी और महिला के ये मजेदार जोक्स रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी-छोटी बातों पर आधारित हैं। कहीं पड़ोसी की जरूरत से ज्यादा जिज्ञासा है, तो कहीं महिला की हाजिरजवाबी। इन चुटकुलों को पढ़कर आप भी मुस्कुराएंगे और अपने आसपास के लोगों को याद किए बिना नहीं रह पाएंगे।
 

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Funny Neighbor Jokes Woman Witty Replies Will Make You Laugh
पड़ोसी और महिला की मजेदार नोकझोंक - फोटो : AI

पड़ोसी ऐसे लोग होते हैं, जिनसे कभी मदद मिल जाती है, तो कभी उनकी बातें सुनकर माथा पकड़ने का मन करता है। खासकर जब पड़ोसी कुछ ज्यादा ही सवाल पूछने लगें, तो सीधे-सादे जवाब देना भी किसी चुनौती से कम नहीं होता। कभी वे घर के खर्च का हिसाब जानना चाहते हैं, तो कभी यह पूछने लगते हैं कि घर में क्या बन रहा है और कौन आया था। वहीं, कुछ महिलाएं भी ऐसे सवालों का जवाब देने में पीछे नहीं रहतीं। वे अपनी हाजिरजवाबी से पड़ोसी की बोलती बंद कर देती हैं। तो चलिए, पढ़ते हैं पड़ोसी और महिला के मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़कर चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।



पड़ोसी - बहनजी, आप अपने पति से कभी बहस नहीं करतीं?
महिला - करती हूं, लेकिन सोच-समझकर।
पड़ोसी - वो कैसे?
महिला - जब पति सही होते हैं, तो मैं मान जाती हूं। जब मैं सही होती हूं, तो उन्हें मानने का मौका देती हूं।
पड़ोसी - और अगर दोनों सही हों तो?
महिला - तब चाय बनाकर पी लेते हैं। घर की शांति भी जरूरी है!
 
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Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

पड़ोसी - बहनजी, आजकल आप बहुत परेशान दिख रही हैं। सब ठीक तो है?
महिला - हां, सब ठीक है। बस घर के काम ज्यादा हैं।
पड़ोसी - तो एक कामवाली रख लीजिए।
महिला - रखी थी, लेकिन वह भी मुझसे यही कहकर छुट्टी मांगती थी कि घर के काम बहुत ज्यादा हैं।
पड़ोसी - फिर आपने क्या किया?
महिला - उसे छुट्टी दे दी। अब कम से कम घर में एक ही इंसान काम से परेशान है!

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पड़ोसी - बहनजी, आपके घर में हर महीने इतना खर्च कैसे हो जाता है?
महिला - बहुत आसान है। महीने की शुरुआत में पति हिसाब बनाते हैं और महीने के आखिर में मैं उन्हें असलियत दिखाती हूं।
पड़ोसी - मतलब?
महिला - मतलब, हिसाब कागज पर बनता है और खर्च बाजार में होता है!

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पड़ोसी - बहनजी, कल आपके घर कौन आया था? काफी देर तक बातें हो रही थीं।
महिला - डॉक्टर आए थे।
पड़ोसी - अरे! घर में कोई बीमार है क्या?
महिला - नहीं, आपको देखकर मेरे पति का सिर दर्द करने लगा था। उन्होंने ही डॉक्टर बुलाया था!
पड़ोसी - अच्छा! फिर डॉक्टर ने क्या कहा?
महिला - उन्होंने कहा कि मरीज को आराम की जरूरत है, इसलिए पड़ोसियों से कम बात कीजिए।

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पड़ोसी - बहनजी, महंगाई में पैसे बचाने का कोई तरीका बताइए। महीने के आखिर में जेब खाली हो जाती है।
महिला - बहुत आसान तरीका है। खरीदारी करने से पहले एक सूची बना लीजिए।
पड़ोसी - इससे पैसे कैसे बचेंगे?
महिला - सूची में सिर्फ जरूरी सामान लिखिए और दुकान पर पहुंचकर उसी के हिसाब से खरीदारी कीजिए।
पड़ोसी - और अगर दुकान पर कोई अच्छा ऑफर दिख जाए तो?
महिला - फिर तो आप बचत करने नहीं, दुकानदार की बचत कराने गए हैं!

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
 

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