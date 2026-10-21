फनी जोक्स: साली- जीजू, क्या आप दीदी से डरते हैं? जीजा का जवाब सुनकर बोलती हो गई बंद

फनी जोक्स: काम का बोझ और सामाजिक दबाव की वजह से देश में अधिकतर लोग आज के समय में मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। ऐसे में हंसी एक ऐसी भावात्मक अभिव्यक्ति है जिससे मानसिक तनाव कम होता है और मन हल्का रहता है। इसलिए, हर इंसान को रोज थोड़ी देर कुछ समय निकालकर जरूर हंसना चाहिए। हंसने की सबसे खास बात यह है कि जब हम किसी इंसान को हंसते हुए देखते हैं तो हम खुद मुस्कुराने लगते हैं।





एक बुजुर्ग अपनी पुरानी मारुति से जा रहे थे..

कि एक BMW को ज़रा सी खरोंच लग गयी।



BMW में से चार लम्बे चौड़े सरदार निकले

और वृद्ध व्यक्ति की पिटाई की नौबत आ गयी।



तभी बुजुर्ग ने कहा कि आप चार हैं

और मैं अकेला, ये तो ना-इंसाफी है



उन चारों सरदारों में जो सबसे बड़ा था,

वो बोला, सुरजिते और अमार्जिते तुम अंकल की तरफ हो जाओ।



बुजुर्ग बोला, “पर हम तो तीन हैं और आप दो ”



तो उन मे से सुरजिते बोला-

कोई बात नहीं अंकल जी आप घर जाओ, इन दोनो से हम निपटते हैं !

