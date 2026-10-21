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देसी जोक्स: हंसी के इन टाॅप गोलगप्पों को पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

Wed, 21 Oct 2026 07:19 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Wed, 21 Oct 2026 07:19 PM IST
सार

देसी जोक्स: हर इंसान को रोज थोड़ी देर कुछ समय निकालकर जरूर हंसना चाहिए। हंसने की सबसे खास बात यह है कि जब हम किसी इंसान को हंसते हुए देखते हैं तो हम खुद मुस्कुराने लगते हैं। इसलिए हम आपके लिए झन्नाटेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिसे पढ़कर आप खिलखिलाकर हंसने लगेंगे। 

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

देसी जोक्स: हंसने में आप जोक्स और चुटकुलों की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा कॉमेडी फिल्में, टीवी शो या चुटकुले पढ़कर भी हंस सकते हैं। इसीलिए हम आपके लिए कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आपकी हंसी कंट्रोल नहीं होगी। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



अस्पताल में नर्स की आंखों में आंखे डालकर रोमांटिक अंदाज में सोनू बोला...
सोनू- आई लव यू, तमुने मेरा दिल चुरा लिया है।
नर्स शर्माकर बोली- चल झूठे दिल को तो हाथ भी नहीं लगाया है, हमने तो सिर्फ किडनी चुराई है।
सोनू बेहोश
 
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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

भिखारी- एक अदमी मुझसे पूछ रहा था कि मैं कितना कमा लेता हूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोला और चुप रहा।
दूसरा भिखारी- ऐसा क्यों? 
भिखारी- मुझे शक था कि कहीं ये इनकम टैक्स वाला तो नहीं है।
 
 

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

पड़ोसन- 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई।
सरला- तो फिर तूने क्या किया? 
पड़ोसन- फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जा के मुन्ना हुआ पड़ोसन खड़े-खड़े बेहोश हो गयी।

फनी जोक्स: साली- जीजू, क्या आप दीदी से डरते हैं? जीजा का जवाब सुनकर बोलती हो गई बंद

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

पति (मरते समय अपनी बीवी से)- अलमारी से तेरे सोने के गहने मैंने ही चोरी किए थे,
बीवी रोते हुए- कोई बात नहीं जी,
पति- तेरे भाई ने तुझे जो एक लाख रुपए दिए थे वह भी मैंने ही गायब किए थे,
पत्नी- कोई बात नहीं मैंने आपको माफ किया,
पति- तेरे कीमती साड़ियां भी मैंने चोरी कर अपनी प्रेमिका को दे दिए थे,
पत्नी- कोई बात नहीं जी, आपको जहर भी तो मैंने ही दिया था हो गई बात बराबर... 

फनी जोक्स: मास्टर- तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? गप्पू का जवाब सुनकर कोमा में पहुंच गया
 

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

पत्नी- अजी सुनते हो दो किलो मटर ले लूं?
पति- हां, ले लो जो ठीक लग रहा है कर लो,
पत्नी- राय नहीं मांग रही आपकी, पूछ रही हूं कि छील लोगे इतने कि कम लूं...

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
 

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