देसी जोक्स: हंसी के इन टाॅप गोलगप्पों को पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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देसी जोक्स: हंसने में आप जोक्स और चुटकुलों की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा कॉमेडी फिल्में, टीवी शो या चुटकुले पढ़कर भी हंस सकते हैं। इसीलिए हम आपके लिए कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़कर आपकी हंसी कंट्रोल नहीं होगी। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हंसने और हंसाने का सिलसिला...



अस्पताल में नर्स की आंखों में आंखे डालकर रोमांटिक अंदाज में सोनू बोला...

सोनू- आई लव यू, तमुने मेरा दिल चुरा लिया है।

नर्स शर्माकर बोली- चल झूठे दिल को तो हाथ भी नहीं लगाया है, हमने तो सिर्फ किडनी चुराई है।

सोनू बेहोश



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भिखारी- एक अदमी मुझसे पूछ रहा था कि मैं कितना कमा लेता हूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोला और चुप रहा।

दूसरा भिखारी- ऐसा क्यों?

भिखारी- मुझे शक था कि कहीं ये इनकम टैक्स वाला तो नहीं है।





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