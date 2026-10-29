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मजेदार चुटकुले: पुलिसवाला- तुम रात में ही चोरी क्यों करते हो? चोर ने दिया ऐसा जवाब कि छूट जाएगी हंसी

Thu, 29 Oct 2026 12:37 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 29 Oct 2026 12:37 PM IST
सार

Majedar Chutkule: चोर और पुलिस के ये मजेदार जोक्स काल्पनिक सवाल-जवाब के जरिए हंसी पैदा करते हैं। चोर की अजीब सफाई और पुलिस के सीधे सवाल पढ़कर आप कुछ पल के लिए मुस्कुरा सकते हैं और रोजमर्रा की व्यस्तता के बीच मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं।
 

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Funny Thief and Police Jokes That Will Make You Laugh
Funny Jokes - फोटो : adobe stock

जिंदगी में खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती। कभी सुबह की चाय के साथ बिस्कुट मिल जाएं, कभी ऑफिस जाते समय ट्रैफिक कम मिले तो कभी किसी दोस्त की मजेदार बात सुनकर हंसी छूट जाए। रोजमर्रा की ऐसी छोटी-छोटी खुशियां ही दिन को बेहतर बनाती हैं। कई बार तो किसी अनजान इंसान की हाजिरजवाबी भी चेहरे पर मुस्कान ला देती है। यही वजह है कि हल्के-फुल्के जोक्स पढ़ना लोगों को पसंद आता है। कुछ मिनट की हंसी काम की थकान कम करने और मन को तरोताजा करने का अच्छा बहाना बन जाती है। तो चलिए, कुछ देर के लिए रोजमर्रा की चिंताओं को किनारे रखते हैं और चोर-पुलिस के इन छोटे, मजेदार जोक्स का आनंद लेते हैं।



पुलिसवाला - तुम रात में ही चोरी क्यों करते हो?
चोर - साहब, दिन में तो लोग जाग रहे होते हैं।
पुलिसवाला - और रात में पुलिस जाग रही होती है!
चोर - इसीलिए तो पकड़े जाने पर आपसे बात करने का मौका मिलता है, साहब!
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Funny Thief and Police Jokes That Will Make You Laugh
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पुलिसवाला - चोरी करते समय तुम्हें डर नहीं लगा?
चोर - लगा था साहब।
पुलिसवाला - फिर भी चोरी की?
चोर - जी, डर तो परीक्षा में भी लगता है, लेकिन छात्र परीक्षा देना थोड़ी छोड़ देते हैं!

Funny Thief and Police Jokes That Will Make You Laugh
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

पुलिसवाला - तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पुलिसवाला हूं?
चोर - साहब, आप आते ही सवाल पूछने लगे।
पुलिसवाला - तो?
चोर - बाकी लोग पहले अपना सामान संभालते हैं, आप सीधे मेरा हिसाब पूछने लगे!

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Funny Thief and Police Jokes That Will Make You Laugh
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पुलिसवाला - तुम्हें अपनी गलती से क्या सीख मिली?
चोर - साहब, अगली बार गलती नहीं करूंगा।
पुलिसवाला - यानी चोरी नहीं करोगे?
चोर - जी, अब से पहले अपने खर्चों का हिसाब रखूंगा, ताकि चोरी करने का ख्याल ही न आए!

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Funny Thief and Police Jokes That Will Make You Laugh
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

पुलिसवाला - तुम्हें पकड़ने में हमें इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी?
चोर - साहब, आप अपनी ड्यूटी कर रहे थे और मैं अपनी पुरानी आदत!
पुलिसवाला - अब क्या करोगे?
चोर - अब आपकी बात मानकर कोई अच्छा काम ढूंढूंगा। कम से कम उसमें भागना तो नहीं पड़ेगा!

 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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