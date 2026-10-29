मजेदार चुटकुले: पुलिसवाला- तुम रात में ही चोरी क्यों करते हो? चोर ने दिया ऐसा जवाब कि छूट जाएगी हंसी

जिंदगी में खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती। कभी सुबह की चाय के साथ बिस्कुट मिल जाएं, कभी ऑफिस जाते समय ट्रैफिक कम मिले तो कभी किसी दोस्त की मजेदार बात सुनकर हंसी छूट जाए। रोजमर्रा की ऐसी छोटी-छोटी खुशियां ही दिन को बेहतर बनाती हैं। कई बार तो किसी अनजान इंसान की हाजिरजवाबी भी चेहरे पर मुस्कान ला देती है। यही वजह है कि हल्के-फुल्के जोक्स पढ़ना लोगों को पसंद आता है। कुछ मिनट की हंसी काम की थकान कम करने और मन को तरोताजा करने का अच्छा बहाना बन जाती है। तो चलिए, कुछ देर के लिए रोजमर्रा की चिंताओं को किनारे रखते हैं और चोर-पुलिस के इन छोटे, मजेदार जोक्स का आनंद लेते हैं।
पुलिसवाला - तुम रात में ही चोरी क्यों करते हो?
चोर - साहब, दिन में तो लोग जाग रहे होते हैं।
पुलिसवाला - और रात में पुलिस जाग रही होती है!
चोर - इसीलिए तो पकड़े जाने पर आपसे बात करने का मौका मिलता है, साहब!
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वायरल फनी जोक्स
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पुलिसवाला - चोरी करते समय तुम्हें डर नहीं लगा?
चोर - लगा था साहब।
पुलिसवाला - फिर भी चोरी की?
चोर - जी, डर तो परीक्षा में भी लगता है, लेकिन छात्र परीक्षा देना थोड़ी छोड़ देते हैं!
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मजेदार फनी जोक्स
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पुलिसवाला - तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पुलिसवाला हूं?
चोर - साहब, आप आते ही सवाल पूछने लगे।
पुलिसवाला - तो?
चोर - बाकी लोग पहले अपना सामान संभालते हैं, आप सीधे मेरा हिसाब पूछने लगे!
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वायरल फनी जोक्स
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पुलिसवाला - तुम्हें अपनी गलती से क्या सीख मिली?
चोर - साहब, अगली बार गलती नहीं करूंगा।
पुलिसवाला - यानी चोरी नहीं करोगे?
चोर - जी, अब से पहले अपने खर्चों का हिसाब रखूंगा, ताकि चोरी करने का ख्याल ही न आए!
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वायरल चुटकुले
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पुलिसवाला - तुम्हें पकड़ने में हमें इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी?
चोर - साहब, आप अपनी ड्यूटी कर रहे थे और मैं अपनी पुरानी आदत!
पुलिसवाला - अब क्या करोगे?
चोर - अब आपकी बात मानकर कोई अच्छा काम ढूंढूंगा। कम से कम उसमें भागना तो नहीं पड़ेगा!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)