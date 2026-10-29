मजेदार चुटकुले: पुलिसवाला- तुम रात में ही चोरी क्यों करते हो? चोर ने दिया ऐसा जवाब कि छूट जाएगी हंसी

1 of 5 Funny Jokes - फोटो : adobe stock







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जिंदगी में खुश रहने के लिए हमेशा किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती। कभी सुबह की चाय के साथ बिस्कुट मिल जाएं, कभी ऑफिस जाते समय ट्रैफिक कम मिले तो कभी किसी दोस्त की मजेदार बात सुनकर हंसी छूट जाए। रोजमर्रा की ऐसी छोटी-छोटी खुशियां ही दिन को बेहतर बनाती हैं। कई बार तो किसी अनजान इंसान की हाजिरजवाबी भी चेहरे पर मुस्कान ला देती है। यही वजह है कि हल्के-फुल्के जोक्स पढ़ना लोगों को पसंद आता है। कुछ मिनट की हंसी काम की थकान कम करने और मन को तरोताजा करने का अच्छा बहाना बन जाती है। तो चलिए, कुछ देर के लिए रोजमर्रा की चिंताओं को किनारे रखते हैं और चोर-पुलिस के इन छोटे, मजेदार जोक्स का आनंद लेते हैं।



पुलिसवाला - तुम रात में ही चोरी क्यों करते हो?

चोर - साहब, दिन में तो लोग जाग रहे होते हैं।

पुलिसवाला - और रात में पुलिस जाग रही होती है!

चोर - इसीलिए तो पकड़े जाने पर आपसे बात करने का मौका मिलता है, साहब!

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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पुलिसवाला - चोरी करते समय तुम्हें डर नहीं लगा?

चोर - लगा था साहब।

पुलिसवाला - फिर भी चोरी की?

चोर - जी, डर तो परीक्षा में भी लगता है, लेकिन छात्र परीक्षा देना थोड़ी छोड़ देते हैं!

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

पुलिसवाला - तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पुलिसवाला हूं?

चोर - साहब, आप आते ही सवाल पूछने लगे।

पुलिसवाला - तो?

चोर - बाकी लोग पहले अपना सामान संभालते हैं, आप सीधे मेरा हिसाब पूछने लगे!

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पुलिसवाला - तुम्हें अपनी गलती से क्या सीख मिली?

चोर - साहब, अगली बार गलती नहीं करूंगा।

पुलिसवाला - यानी चोरी नहीं करोगे?

चोर - जी, अब से पहले अपने खर्चों का हिसाब रखूंगा, ताकि चोरी करने का ख्याल ही न आए!

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik