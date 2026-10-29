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जोक्स: डॉक्टर ने नर्स से पूछा मरीज घंटी क्यों बजा रहा है, जवाब सुनकर छूट जाएगी हंसी

Thu, 29 Oct 2026 03:38 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 29 Oct 2026 03:38 PM IST
सार

Jokes: डॉक्टर और नर्स के ये मजेदार जोक्स अस्पताल की रोजमर्रा की जिंदगी और काम के बीच होने वाली बातचीत पर आधारित हैं। नर्स के हाजिरजवाब जवाब और डॉक्टर के सवाल पढ़कर आप कुछ पल के लिए मुस्कुरा सकते हैं और अपना मूड अच्छा कर सकते हैं।
 

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Funny Doctor and Nurse Jokes That Will Make You Laugh
डॉक्टर और नर्स के मजेदार जोक्स - फोटो : एआई

जिंदगी में खुश रहने के लिए किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती। कभी सुबह की चाय के साथ गरमागरम पकौड़े मिल जाएं, कभी ऑफिस में दोस्त कोई मजेदार किस्सा सुना दे, तो कभी घर पर किसी की बात सुनकर हंसी छूट जाए। ऐसे छोटे-छोटे पल दिनभर की थकान भुला देते हैं। कई बार तो किसी का एक जवाब ही इतना मजेदार होता है कि चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और बार-बार वही बात याद करके हंसी आती रहती है। तो डॉक्टर और नर्स के ये छोटे जोक्स जरूर पढ़िए। हो सकता है किसी एक जवाब पर आपकी हंसी छूट जाए और आप उसे अपने दोस्तों को भी सुना दें।




डॉक्टर - नर्स, मरीज को आराम करने की सलाह दी?
नर्स - जी सर, दे दी।
डॉक्टर - फिर वह बार-बार घंटी क्यों बजा रहा है?
नर्स - सर, उसे आराम करना है, लेकिन घंटी बजाने से खुद को रोक नहीं पा रहा!
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Funny Doctor and Nurse Jokes That Will Make You Laugh
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

डॉक्टर - नर्स, आपको कैसे पता चलता है कि कौन-सा मरीज ज्यादा परेशान है?
नर्स - सर, जो बार-बार अपनी परेशानी बताता है, वह परेशान है।
डॉक्टर - और जो चुप रहता है?
नर्स - सर, वह शायद आपकी फीस का बिल देखकर परेशान होने की तैयारी कर रहा है!

Funny Doctor and Nurse Jokes That Will Make You Laugh
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

डॉक्टर - नर्स, कल आप छुट्टी पर रहेंगी तो काम कौन संभालेगा?
नर्स - सर, आप संभाल लीजिएगा।
डॉक्टर - लेकिन मैं तो डॉक्टर हूं!
नर्स - सर, इसी भरोसे तो मरीज भी आपके पास आते हैं!

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वायरल जोक्स - फोटो : freepik

डॉक्टर - नर्स, मरीज ने दवा लेने से मना क्यों किया?
नर्स - सर, वह कह रहा था कि उसे कड़वी दवा पसंद नहीं।
डॉक्टर - तो उसे समझाइए कि दवा जरूरी है।
नर्स - समझा दिया सर। अब वह पूछ रहा है कि बीमारी मीठी चीज खाकर ठीक हो सकती है क्या!

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

डॉक्टर - नर्स, आप इतने साल से काम कर रही हैं, सबसे जरूरी बात क्या सीखी?
नर्स - सर, मरीज को दवा देने से पहले दवा का नाम देखना चाहिए।
डॉक्टर - बिल्कुल सही! और दूसरी बात?
नर्स - दूसरी बात, डॉक्टर साहब से पूछे बिना कोई बात माननी नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में वही पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया!


 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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