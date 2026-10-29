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वायरल जोक्स: डॉक्टर ने नर्स से पूछा ऐसा सवाल, जवाब सुनकर हंसी नहीं रोक पाएंगे आप

Thu, 29 Oct 2026 11:19 AM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 29 Oct 2026 11:19 AM IST
सार

Viral Jokes: डॉक्टर और नर्स के ये मजेदार जोक्स अस्पताल के कामकाज और रोजमर्रा की बातचीत को हल्के-फुल्के अंदाज में पेश करते हैं। काम की व्यस्तता के बीच ऐसे चुटकुले कुछ पल की खुशी दे सकते हैं और चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं।
 

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Funny Doctor and Nurse Jokes That Will Make You Smile
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

जिंदगी में खुश रहने के लिए हमेशा किसी खास मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए। कभी सुबह की चाय अच्छी बन जाए, कभी ऑफिस जाते समय रास्ते में कोई पुराना दोस्त मिल जाए, तो कभी घर में किसी की छोटी-सी बात सुनकर हंसी छूट जाए। ऐसी छोटी-छोटी खुशियां ही रोजमर्रा की भागदौड़ को थोड़ा आसान बनाती हैं। दिनभर की थकान के बीच अगर कुछ मिनट हंसने को मिल जाएं तो मन हल्का हो जाता है और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। तो चलिए, काम के बीच थोड़ा ब्रेक लेते हैं और डॉक्टर-नर्स की मजेदार बातचीत का आनंद उठाते हैं।




डॉक्टर - नर्स, मैंने आपको दवा देने के लिए क्या कहा था?
नर्स - सर, मरीज को समय पर दवा देने के लिए कहा था।
डॉक्टर - तो फिर अभी तक दी क्यों नहीं?
नर्स - सर, आपसे पूछने आई थी कि दवा कौन-सी देनी है। समय पर देने वाली बात तो याद है!
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Funny Doctor and Nurse Jokes That Will Make You Smile
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

डॉक्टर - नर्स, आज आपने बहुत अच्छा काम किया है।
नर्स - धन्यवाद सर! कोई गलती नहीं हुई न?
डॉक्टर - बिल्कुल नहीं।
नर्स - फिर तो सर, आज घर जाकर मैं भी अपनी तारीफ कर सकती हूं। घर पर तो सबको सिर्फ मेरी गलतियां ही याद रहती हैं!

Funny Doctor and Nurse Jokes That Will Make You Smile
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

डॉक्टर - नर्स, इतनी जल्दी में कहां जा रही हैं?
नर्स - सर, मरीज को दवा देने।
डॉक्टर - लेकिन दवा तो मैं पहले ही लिख चुका हूं।
नर्स - जी सर, दवा आपने लिखी है, लेकिन मरीज उसे पढ़कर समझने की कोशिश कर रहा है!

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Funny Doctor and Nurse Jokes That Will Make You Smile
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

डॉक्टर - नर्स, आपको भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए।
नर्स - सर, जरूर करूंगी।
डॉक्टर - कब?
नर्स - जब आप मरीजों को देखना बंद करेंगे और मरीज ठीक होकर घर चले जाएंगे!

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वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

डॉक्टर - नर्स, आपको कैसे पता चल जाता है कि मरीज को इंजेक्शन से डर लग रहा है?
नर्स - सर, मरीज का चेहरा देखकर।
डॉक्टर - और अगर मरीज चेहरा छिपा ले तो?
नर्स - फिर तो सर, उसकी आवाज ही बता देती है कि उसे कितना डर लग रहा है!

 

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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