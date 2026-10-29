वायरल जोक्स: डॉक्टर ने नर्स से पूछा ऐसा सवाल, जवाब सुनकर हंसी नहीं रोक पाएंगे आप

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जिंदगी में खुश रहने के लिए हमेशा किसी खास मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए। कभी सुबह की चाय अच्छी बन जाए, कभी ऑफिस जाते समय रास्ते में कोई पुराना दोस्त मिल जाए, तो कभी घर में किसी की छोटी-सी बात सुनकर हंसी छूट जाए। ऐसी छोटी-छोटी खुशियां ही रोजमर्रा की भागदौड़ को थोड़ा आसान बनाती हैं। दिनभर की थकान के बीच अगर कुछ मिनट हंसने को मिल जाएं तो मन हल्का हो जाता है और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। तो चलिए, काम के बीच थोड़ा ब्रेक लेते हैं और डॉक्टर-नर्स की मजेदार बातचीत का आनंद उठाते हैं।





डॉक्टर - नर्स, मैंने आपको दवा देने के लिए क्या कहा था?

नर्स - सर, मरीज को समय पर दवा देने के लिए कहा था।

डॉक्टर - तो फिर अभी तक दी क्यों नहीं?

नर्स - सर, आपसे पूछने आई थी कि दवा कौन-सी देनी है। समय पर देने वाली बात तो याद है!

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डॉक्टर - नर्स, आज आपने बहुत अच्छा काम किया है।

नर्स - धन्यवाद सर! कोई गलती नहीं हुई न?

डॉक्टर - बिल्कुल नहीं।

नर्स - फिर तो सर, आज घर जाकर मैं भी अपनी तारीफ कर सकती हूं। घर पर तो सबको सिर्फ मेरी गलतियां ही याद रहती हैं!

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डॉक्टर - नर्स, इतनी जल्दी में कहां जा रही हैं?

नर्स - सर, मरीज को दवा देने।

डॉक्टर - लेकिन दवा तो मैं पहले ही लिख चुका हूं।

नर्स - जी सर, दवा आपने लिखी है, लेकिन मरीज उसे पढ़कर समझने की कोशिश कर रहा है!

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डॉक्टर - नर्स, आपको भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए।

नर्स - सर, जरूर करूंगी।

डॉक्टर - कब?

नर्स - जब आप मरीजों को देखना बंद करेंगे और मरीज ठीक होकर घर चले जाएंगे!

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