देसी जोक्स: जज ने वकील से पूछा इतनी फीस क्यों ली, जवाब सुनकर हंसी रोकना होगा मुश्किल

1 of 5 जज और वकील की मजेदार बहस - फोटो : AI







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जिंदगी में खुश रहने के लिए कभी-कभी बस एक छोटी-सी वजह काफी होती है। सुबह की चाय के साथ कोई मजेदार बात सुनने को मिल जाए, ऑफिस में किसी दोस्त की हाजिरजवाबी पर हंसी छूट जाए या घर पर बैठकर पुराने किस्से याद आ जाएं, तो दिन अपने आप अच्छा लगने लगता है। रोजमर्रा की भागदौड़ में ऐसी छोटी-छोटी खुशियां बहुत मायने रखती हैं। हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन अगर बीच-बीच में हंसने का मौका मिल जाए, तो मुश्किल काम भी थोड़े आसान लगने लगते हैं।

तो चलिए, पढ़ते हैं जज और वकील के कुछ मजेदार जोक्स, जिनमें दलीलें भी हैं और हंसी का तड़का भी।







जज - वकील साहब, क्या आप हमेशा सच बोलते हैं?

वकील - जी जज साहब, हमेशा सच बोलता हूं।

जज - तो फिर लोग आपको झूठा क्यों कहते हैं?

वकील - जज साहब, सच बोलने की आदत अभी-अभी डाली है, लोगों को पुरानी आदत बदलने में समय लगेगा!

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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

जज - वकील साहब, आपने अपने मुवक्किल से इतनी फीस क्यों ली?

वकील - हुजूर, मैंने उनका केस बहुत मेहनत से लड़ा है।

जज - लेकिन केस तो हार गए!

वकील - हुजूर, फीस जीतने की नहीं, मेहनत करने की थी!

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

जज - गवाह साहब, आपको घटना की तारीख याद है?

गवाह - जी हुजूर, बिल्कुल याद है।

जज - और समय?

गवाह - वो भी याद है।

वकील - फिर आपको बाकी बातें याद क्यों नहीं हैं?

गवाह - साहब, मैं गवाह हूं, कैलेंडर और घड़ी दोनों नहीं!

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4 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik

जज - वकील साहब, आपकी दलील का आधार क्या है?

वकील - हुजूर, मेरा आधार है कि मेरे मुवक्किल निर्दोष हैं।

जज - और इसका सबूत?

वकील - हुजूर, अगर सबूत मेरे पास होता, तो मैं इतनी लंबी दलील क्यों देता!

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