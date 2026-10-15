जोक्स: पत्नी- तुम हर बात में मेरे मायके वालों को बीच में क्यों लाते हो? पति ने दिया गजब का जवाब

1 of 5 फनी जोक्स - फोटो : AI







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जोक्स: अगर आप तनाव से बचे रहते हैं, तो हमेशा सेहतमद रहते हैं। लोगों को हंसाने में जोक्स और चुटकुलों की भी अहम भूमिका होती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं। इन जोक्स को पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।



नयी नयी शादी हुई...

पति सुबह अपनी पत्नी पे पानी डाल देता है

पत्नी- (नींद में से उठती हुई गुस्से में)... पानी क्यों डाला?

पति- तेरे पिता ने बोला था, दामादजी मेरी बेटी फूल की कली है, उसे मुरझाने मत देना, इसीलिए...

तब से पति गायब है...



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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

पत्नी- तुम हर बात में मेरे मायके वालों को बीच में क्यों लाते हो?

पति- देखो जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़े ही बोलता है...

गाली तो कंपनी वाले ही खाते हैं.

पति की बात सुनकर पत्नी गुस्से से लाल हो गई।





3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik

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