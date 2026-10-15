फनी जोक्स: साली साहिबा की बात सुनकर जीजाजी हो गए बेहाल, पढ़िए धमाकेदार चुटकुले

फनी जोक्स: व्यस्त जिंदगी में तनाव लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन रहा है। बेहद कम उम्र में ही लोग मानसिक तनाव और कई तरह की परेशानियों से घिरने लगे हैं। इसका असर उनकी सेहत पर भी पड़ता है। ऐसे में खुद को स्वस्थ और खुश रखने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। सुबह-शाम कुछ पल खुलकर हंसने से मन हल्का होता है और तनाव दूर करने में मदद मिलती है। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं।





रोहन और मोहन बात कर रहे थे...

रोहन- मेरा बॉस सबको परेशान करता था, तो कल शाम को मैंने उसके खाली टिफिन में चुपके से एक चॉकलेट रख दी और एक पर्ची

डाल दी।

पर्ची में लिखा था- 'जानू दोनों तुम ही खाना, उस पागल को मत देना।' आज बॉस लंगड़ाते हुए ऑफिस आया था, चेहरा इतना सूजा हुआ

था कि एक आंख भी नहीं खोल पा रहा था।

