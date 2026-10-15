फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Humour ›   Hilarious Classroom Jokes With Unexpected Answers jokes goes Viral on Internet

जोक्स: टीचर - तुमने आज होमवर्क क्यों नहीं किया? स्टूडेंट ने दिया ऐसा जवाब कि तुरंत हो गई धुनाई

Thu, 15 Oct 2026 02:53 PM IST
दीक्षा पाठक फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 15 Oct 2026 02:53 PM IST
सार

Jokes: टीचर-स्टूडेंट के ये पांच चुटकुले स्कूल की जिंदगी से जुड़े मजेदार पलों को सामने लाते हैं। कभी होमवर्क का बहाना, कभी परीक्षा के नंबर और कभी क्लास में ध्यान देने की बात, इन चुटकुलों में बच्चों की मासूमियत और उनकी हाजिरजवाबी देखने को मिलती है। 

विज्ञापन
Hilarious Classroom Jokes With Unexpected Answers jokes goes Viral on Internet
Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

स्कूल की जिंदगी हर किसी के लिए खास होती है। किसी को दोस्तों के साथ बिताया समय याद आता है तो किसी को क्लास में टीचर से मिली डांट और पढ़ाई के दौरान हुई मजेदार घटनाएं याद आती हैं। स्कूल में टीचर और स्टूडेंट के बीच होने वाली बातचीत भी कई बार इतनी मजेदार हो जाती है कि पूरी क्लास हंसने लगती है। खासकर जब टीचर कोई सीधा-सा सवाल पूछें और स्टूडेंट उसका ऐसा जवाब दे दे, जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो।



अगर आपको भी स्कूल के दिनों की याद आती है, तो टीचर-स्टूडेंट पर आधारित ये पांच मजेदार चुटकुले जरूर पढ़ें। इनमें टीचर के सवाल, स्टूडेंट के मजेदार जवाब और क्लास में होने वाली हल्की-फुल्की नोकझोंक है। ये चुटकुले साफ-सुथरे हैं और इन्हें परिवार या दोस्तों के साथ भी साझा किया जा सकता है। तो चलिए, पढ़ते हैं टीचर और स्टूडेंट के ये मजेदार जोक्स।
Trending Videos
Hilarious Classroom Jokes With Unexpected Answers jokes goes Viral on Internet
वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

टीचर - बताओ, तुमने आज होमवर्क क्यों नहीं किया?
स्टूडेंट - मैम, कल बिजली चली गई थी।
टीचर - तो मोमबत्ती जलाकर कर लेते!
स्टूडेंट - मैम, माचिस नहीं मिल रही थी।
टीचर - माचिस क्यों नहीं मिली?
स्टूडेंट - मम्मी ने कहा था कि अंधेरे में चीजें ढूंढने की आदत खराब होती है। इसलिए मैं सो गया!
टीचर - वाह! बहाने बनाने में तो तुम्हारा होमवर्क पूरा है!

Hilarious Classroom Jokes With Unexpected Answers jokes goes Viral on Internet
वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

टीचर - अगर तुम्हें परीक्षा में 100 में से 100 नंबर मिल जाएं, तो क्या करोगे?
स्टूडेंट - मैम, सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करूंगा।
टीचर - और अगर 100 में से सिर्फ 10 नंबर मिले तो?
स्टूडेंट - तब भगवान से पूछूंगा कि बाकी 90 नंबर कहां गए!
टीचर - तुम्हें भगवान से पहले अपनी कॉपी देखनी चाहिए!

विज्ञापन
विज्ञापन
Hilarious Classroom Jokes With Unexpected Answers jokes goes Viral on Internet
वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

टीचर - बताओ, दुनिया में सबसे तेज क्या चलता है?
स्टूडेंट - मैम, दिमाग!
टीचर - कैसे?
स्टूडेंट - जैसे ही पापा कहते हैं कि आज पढ़ाई का टेस्ट होगा, मेरा दिमाग तुरंत छुट्टी के बहाने सोचने लगता है!
टीचर हंसते हुए बोलीं - काश, पढ़ाई के सवालों में भी तुम्हारा दिमाग इतनी तेजी से चलता!

विज्ञापन
Hilarious Classroom Jokes With Unexpected Answers jokes goes Viral on Internet
मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

स्टूडेंट - मैम, मुझे कल छुट्टी चाहिए।
टीचर - क्यों, क्या हुआ?
स्टूडेंट - मैम, घर में जरूरी काम है।
टीचर - कौन-सा काम?
स्टूडेंट - मैम, मम्मी ने कहा है कि कल घर की सफाई होगी और मुझे भी मदद करनी पड़ेगी।
टीचर - तो स्कूल से छुट्टी लेकर घर का काम करोगे?
स्टूडेंट - जी मैम, घर में भी तो प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है!
टीचर - अच्छा, फिर सोमवार को सफाई का पूरा अनुभव लिखकर लाना!

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
 

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed