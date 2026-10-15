जोक्स: टीचर - तुमने आज होमवर्क क्यों नहीं किया? स्टूडेंट ने दिया ऐसा जवाब कि तुरंत हो गई धुनाई

1 of 5 Funny Hindi Jokes - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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स्कूल की जिंदगी हर किसी के लिए खास होती है। किसी को दोस्तों के साथ बिताया समय याद आता है तो किसी को क्लास में टीचर से मिली डांट और पढ़ाई के दौरान हुई मजेदार घटनाएं याद आती हैं। स्कूल में टीचर और स्टूडेंट के बीच होने वाली बातचीत भी कई बार इतनी मजेदार हो जाती है कि पूरी क्लास हंसने लगती है। खासकर जब टीचर कोई सीधा-सा सवाल पूछें और स्टूडेंट उसका ऐसा जवाब दे दे, जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो।



अगर आपको भी स्कूल के दिनों की याद आती है, तो टीचर-स्टूडेंट पर आधारित ये पांच मजेदार चुटकुले जरूर पढ़ें। इनमें टीचर के सवाल, स्टूडेंट के मजेदार जवाब और क्लास में होने वाली हल्की-फुल्की नोकझोंक है। ये चुटकुले साफ-सुथरे हैं और इन्हें परिवार या दोस्तों के साथ भी साझा किया जा सकता है। तो चलिए, पढ़ते हैं टीचर और स्टूडेंट के ये मजेदार जोक्स।

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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

टीचर - बताओ, तुमने आज होमवर्क क्यों नहीं किया?

स्टूडेंट - मैम, कल बिजली चली गई थी।

टीचर - तो मोमबत्ती जलाकर कर लेते!

स्टूडेंट - मैम, माचिस नहीं मिल रही थी।

टीचर - माचिस क्यों नहीं मिली?

स्टूडेंट - मम्मी ने कहा था कि अंधेरे में चीजें ढूंढने की आदत खराब होती है। इसलिए मैं सो गया!

टीचर - वाह! बहाने बनाने में तो तुम्हारा होमवर्क पूरा है!

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

टीचर - अगर तुम्हें परीक्षा में 100 में से 100 नंबर मिल जाएं, तो क्या करोगे?

स्टूडेंट - मैम, सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करूंगा।

टीचर - और अगर 100 में से सिर्फ 10 नंबर मिले तो?

स्टूडेंट - तब भगवान से पूछूंगा कि बाकी 90 नंबर कहां गए!

टीचर - तुम्हें भगवान से पहले अपनी कॉपी देखनी चाहिए!

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4 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

टीचर - बताओ, दुनिया में सबसे तेज क्या चलता है?

स्टूडेंट - मैम, दिमाग!

टीचर - कैसे?

स्टूडेंट - जैसे ही पापा कहते हैं कि आज पढ़ाई का टेस्ट होगा, मेरा दिमाग तुरंत छुट्टी के बहाने सोचने लगता है!

टीचर हंसते हुए बोलीं - काश, पढ़ाई के सवालों में भी तुम्हारा दिमाग इतनी तेजी से चलता!

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5 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik