जोक्स: टीचर - तुमने आज होमवर्क क्यों नहीं किया? स्टूडेंट ने दिया ऐसा जवाब कि तुरंत हो गई धुनाई

स्कूल की जिंदगी हर किसी के लिए खास होती है। किसी को दोस्तों के साथ बिताया समय याद आता है तो किसी को क्लास में टीचर से मिली डांट और पढ़ाई के दौरान हुई मजेदार घटनाएं याद आती हैं। स्कूल में टीचर और स्टूडेंट के बीच होने वाली बातचीत भी कई बार इतनी मजेदार हो जाती है कि पूरी क्लास हंसने लगती है। खासकर जब टीचर कोई सीधा-सा सवाल पूछें और स्टूडेंट उसका ऐसा जवाब दे दे, जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो।
अगर आपको भी स्कूल के दिनों की याद आती है, तो टीचर-स्टूडेंट पर आधारित ये पांच मजेदार चुटकुले जरूर पढ़ें। इनमें टीचर के सवाल, स्टूडेंट के मजेदार जवाब और क्लास में होने वाली हल्की-फुल्की नोकझोंक है। ये चुटकुले साफ-सुथरे हैं और इन्हें परिवार या दोस्तों के साथ भी साझा किया जा सकता है। तो चलिए, पढ़ते हैं टीचर और स्टूडेंट के ये मजेदार जोक्स।
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वायरल फनी जोक्स
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टीचर - बताओ, तुमने आज होमवर्क क्यों नहीं किया?
स्टूडेंट - मैम, कल बिजली चली गई थी।
टीचर - तो मोमबत्ती जलाकर कर लेते!
स्टूडेंट - मैम, माचिस नहीं मिल रही थी।
टीचर - माचिस क्यों नहीं मिली?
स्टूडेंट - मम्मी ने कहा था कि अंधेरे में चीजें ढूंढने की आदत खराब होती है। इसलिए मैं सो गया!
टीचर - वाह! बहाने बनाने में तो तुम्हारा होमवर्क पूरा है!
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वायरल फनी जोक्स
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टीचर - अगर तुम्हें परीक्षा में 100 में से 100 नंबर मिल जाएं, तो क्या करोगे?
स्टूडेंट - मैम, सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करूंगा।
टीचर - और अगर 100 में से सिर्फ 10 नंबर मिले तो?
स्टूडेंट - तब भगवान से पूछूंगा कि बाकी 90 नंबर कहां गए!
टीचर - तुम्हें भगवान से पहले अपनी कॉपी देखनी चाहिए!
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वायरल चुटकुले
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टीचर - बताओ, दुनिया में सबसे तेज क्या चलता है?
स्टूडेंट - मैम, दिमाग!
टीचर - कैसे?
स्टूडेंट - जैसे ही पापा कहते हैं कि आज पढ़ाई का टेस्ट होगा, मेरा दिमाग तुरंत छुट्टी के बहाने सोचने लगता है!
टीचर हंसते हुए बोलीं - काश, पढ़ाई के सवालों में भी तुम्हारा दिमाग इतनी तेजी से चलता!
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मजेदार जोक्स
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स्टूडेंट - मैम, मुझे कल छुट्टी चाहिए।
टीचर - क्यों, क्या हुआ?
स्टूडेंट - मैम, घर में जरूरी काम है।
टीचर - कौन-सा काम?
स्टूडेंट - मैम, मम्मी ने कहा है कि कल घर की सफाई होगी और मुझे भी मदद करनी पड़ेगी।
टीचर - तो स्कूल से छुट्टी लेकर घर का काम करोगे?
स्टूडेंट - जी मैम, घर में भी तो प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है!
टीचर - अच्छा, फिर सोमवार को सफाई का पूरा अनुभव लिखकर लाना!
(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)