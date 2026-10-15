जेठानी- आज घर का काम आधा-आधा बांट लेते हैं, देवरानी ने दिया ऐसा जवाब कि हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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घर-परिवार में रिश्तों की अपनी अलग ही मिठास होती है। कहीं ननद-भाभी की नोकझोंक देखने को मिलती है, तो कहीं सास-बहू की मजेदार बातचीत पूरे घर का माहौल खुशनुमा बना देती है। इसी तरह देवरानी और जेठानी का रिश्ता भी कभी प्यार, कभी सलाह और कभी छोटी-छोटी बातों पर होने वाली मजेदार बहस से भरा रहता है। दोनों एक ही परिवार का हिस्सा होती हैं, इसलिए घर के काम से लेकर खरीदारी और रसोई तक, कई ऐसी बातें होती हैं जिन पर उनकी राय एक जैसी भी हो सकती है और बिल्कुल अलग भी।



अगर आपको भी परिवार से जुड़े साफ-सुथरे और मजेदार चुटकुले पढ़ना पसंद है, तो देवरानी-जेठानी पर आधारित ये पांच जोक जरूर पढ़िए। इनमें घर की छोटी-छोटी बातें, मजेदार सवाल और ऐसे जवाब हैं, जो बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए आपको हंसाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, पढ़ते हैं देवरानी और जेठानी के ये मजेदार चुटकुले।

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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

जेठानी - देवरानी, आज खाना तुम बनाओगी या मैं बनाऊं?

देवरानी - दीदी, आज आप बना लीजिए।

जेठानी - क्यों, आज तुम्हारा मन नहीं है?

देवरानी - मन तो है, लेकिन कल आपने कहा था कि मेरे हाथ के खाने में नमक थोड़ा ज्यादा था।

जेठानी - तो आज ध्यान रखकर बना लेना।

देवरानी - दीदी, मैं चाहती हूं कि आज आप भी अपनी तारीफ सुनने का मौका न छोड़ें!

जेठानी हंसकर बोली - अच्छा, अब समझ आया कि तुम मुझे खाना बनाने का मौका क्यों दे रही हो!

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

देवरानी बाजार से लौटकर घर आई। उसके हाथ में कई बैग थे।

जेठानी - अरे, तुम तो सिर्फ सब्जियां लेने गई थीं। इतने सारे बैग कहां से आ गए?

देवरानी - दीदी, सब जरूरत का सामान है।

जेठानी - अच्छा, यह नया सूट भी जरूरत का सामान है?

देवरानी - बिल्कुल! पुराने कपड़े देखकर मन उदास हो जाता है।

जेठानी - और यह नया पर्स?

देवरानी मुस्कुराकर बोली - उसमें पैसे रखूंगी, ताकि अगली बार खरीदारी के लिए आपके सामने हिसाब न देना पड़े!

जेठानी - वाह! सामान खरीदने के साथ-साथ बचाव की तैयारी भी पूरी है!

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

जेठानी - देवरानी, आजकल तुम सुबह इतनी जल्दी कैसे उठने लगी हो?

देवरानी - दीदी, मैंने अलार्म लगाना शुरू कर दिया है।

जेठानी - अच्छा! फिर तो तुम्हारी आदत सुधर गई।

देवरानी - आदत तो अभी नहीं सुधरी, लेकिन अलार्म बंद करने के लिए उठना जरूर पड़ता है।

जेठानी - फिर उसके बाद क्या करती हो?

देवरानी - अलार्म बंद करके दोबारा सो जाती हूं।

जेठानी हंसकर बोली - यानी सुबह उठने की शुरुआत हो गई है, अब बस जागना बाकी है!

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